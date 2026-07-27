Descubra como manter os ambientes livres da umidade e da poeira sem precisar dedicar horas à faxina - Reprodução/Internet

Descubra como manter os ambientes livres da umidade e da poeira sem precisar dedicar horas à faxinaReprodução/Internet

Publicado 27/07/2026 09:37

Olá, meninas!

Tem coisa melhor do que chegar em casa, preparar uma bebida quentinha, pegar aquele cobertor macio e curtir o frio no conforto do lar? O inverno tem esse clima gostoso, mas também pede uma atenção especial com a limpeza da casa.



Nessa época do ano, é natural deixarmos portas e janelas fechadas por mais tempo. O problema é que essa falta de ventilação favorece o acúmulo de poeira, ácaros, umidade e até mofo. Sem falar que cobertores, edredons, tapetes, cortinas e estofados voltam à rotina e precisam de alguns cuidados para deixar a casa mais limpa, saudável e acolhedora.



Segundo Camila Shammah, gerente de produtos da Powermaid, pequenas mudanças na rotina já fazem uma grande diferença.



"No inverno, a casa tende a ficar menos ventilada, criando um ambiente favorável para o acúmulo de poeira, ácaros e umidade. Adaptar a rotina de limpeza é uma forma de preservar não apenas a organização da casa, mas também a saúde e o bem-estar da família", explica.



Hora de dar atenção aos cobertores e edredons



Sabe aquele edredom que ficou meses guardado no armário? Antes de colocá-lo na cama, vale a pena fazer uma boa lavagem, sempre respeitando as instruções da etiqueta.



Além de eliminar poeira, ácaros e aquele cheirinho de guardado, essa higienização deixa a cama muito mais confortável para os dias frios. E como a secagem costuma demorar mais no inverno, a dica é aproveitar os dias de sol para garantir que tudo fique completamente seco e livre do mofo.



Tapetes também precisam de carinho



Durante o inverno, os tapetes acabam acumulando ainda mais poeira, principalmente porque a circulação de ar dentro de casa diminui.



Passar o aspirador com frequência ajuda bastante no dia a dia, mas não substitui uma limpeza mais profunda de tempos em tempos.



"Os tapetes funcionam como verdadeiros reservatórios de partículas que ficam suspensas no ambiente. Mantê-los limpos contribui diretamente para melhorar a qualidade do ar dentro de casa", destaca Camila.



Não esqueça das cortinas



Elas estão ali todos os dias, mas quase sempre passam despercebidas na rotina da limpeza.



As cortinas acumulam poeira, umidade e odores sem que a gente perceba. A recomendação é lavá-las pelo menos uma vez a cada estação, sempre seguindo as orientações do fabricante.



Já as persianas podem ser limpas regularmente com um pano de microfibra levemente umedecido, o suficiente para remover a poeira sem espalhá-la pela casa.



Mesmo no frio, abra as janelas



Pode parecer estranho nos dias mais gelados, mas deixar portas e janelas abertas por alguns minutos faz toda a diferença.



Esse hábito ajuda a renovar o ar e reduz a umidade dos ambientes, principalmente em locais como banheiros, armários e áreas de serviço, onde o mofo costuma aparecer com mais facilidade por causa dos banhos quentes e da pouca circulação de ar.



Ventiladores e ar-condicionado também entram na lista



Mesmo sendo usados com menos frequência durante o inverno, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado e seus filtros acumulam bastante poeira.



Por isso, vale incluí-los na rotina de limpeza. Para remover a sujeira com mais eficiência, a especialista recomenda o uso de panos de microfibra, que capturam as partículas sem espalhá-las pelo ambiente.



O segredo é criar uma rotina leve



A boa notícia é que não é preciso separar um dia inteiro para fazer aquela faxina pesada.



Segundo Camila, o segredo está na constância. Pequenos cuidados distribuídos ao longo da semana evitam o acúmulo de sujeira, deixam a limpeza muito mais prática e ajudam a manter a casa bonita, aconchegante e saudável durante toda a estação.



Porque, convenhamos, no inverno tudo fica ainda melhor quando a casa também abraça a gente.