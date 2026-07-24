Festa na Ilha de Guaratiba reuniu nomes conhecidos e arrecadou doações para crianças e famílias atendidas pela Casa de Apoio São Vicente de Paula - Divulgação

Festa na Ilha de Guaratiba reuniu nomes conhecidos e arrecadou doações para crianças e famílias atendidas pela Casa de Apoio São Vicente de PaulaDivulgação

Publicado 24/07/2026 10:07

Olá, meninas!

O Rio de Janeiro ganhou uma tarde daquelas de guardar no coração! No último domingo, dia 19 de julho, o Arraiá do Axé tomou conta do Sítio Além do Sonho, na Ilha de Guaratiba, reunindo muita música, gente querida, comidas deliciosas e, acima de tudo, solidariedade.



Com realização do promoter e empresário David Santiago e organização de Nina Lima, o evento celebrou nada menos que 19 anos de uma linda história de amor e compromisso com as crianças com câncer atendidas pela Casa de Apoio São Vicente de Paula. E olha, não faltaram motivos para comemorar!



A festa reuniu uma lista seleta de convidados, entre jogadores, artistas, empresários, políticos e formadores de opinião. Nomes como Diogo Almeida, Maria Ceisa, Kadu Moliterno, Sol Veiga, Anamara, Juliana Peixoto e Deo Garcez marcaram presença e ajudaram a fortalecer essa corrente do bem. Para participar, cada convidado contribuiu com 2 kg de alimentos não perecíveis, transformando diversão em solidariedade.



A abertura ficou por conta dos grandes anfitriões da celebração, Andre Luiz Miranda e Fabiana Karla, que deram o pontapé inicial em uma tarde pra lá de especial. O clima de união tomou conta do espaço e mostrou, mais uma vez, a força que existe quando pessoas se juntam por uma causa tão bonita.



E festa junina sem forró não dá, né? O Grupo Rajamar colocou todo mundo para dançar ao som do melhor do forró pé de serra. Foi impossível ficar parado! Para completar, o cardápio estava daqueles de fazer a gente querer experimentar tudo: caldos, acarajé, pizza, antepastos, cachorro-quente e muitas delícias da culinária nordestina. O serviço de buffet ficou sob a responsabilidade do renomado Chef Martinho, que cuidou de tudo com muito carinho.



Mais do que uma festa, o Arraiá do Axé mostrou que celebrar também pode ser um gesto de amor. Toda a arrecadação de alimentos e os demais recursos da edição serão destinados à Casa de Apoio São Vicente de Paula, contribuindo para levar mais conforto, estrutura e esperança às crianças e às famílias assistidas pela instituição.



Foi uma tarde de muita alegria, encontros especiais e, principalmente, solidariedade. Afinal, quando a gente se une para fazer o bem, a festa fica ainda mais bonita!