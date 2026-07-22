Casal reuniu amigos e convidados em uma noite de muita diversão, comidas típicas e decoração temática na mansão do jogador - Reprodução/Instagram

Casal reuniu amigos e convidados em uma noite de muita diversão, comidas típicas e decoração temática na mansão do jogadorReprodução/Instagram

Publicado 22/07/2026 10:08

Olá, meninas!

Se tem uma coisa que a gente ama é uma festa temática bem produzida, não é mesmo? E Virginia Fonseca e Vini Jr. decidiram aproveitar o clima das festas julinas para promover um arraiá daqueles na mansão do jogador, no Rio de Janeiro.



Depois de curtirem um dia ensolarado na cidade, o casal se preparou para receber amigos e convidados em uma noite especial, com direito a decoração temática, comidinhas típicas e aquele clima descontraído que combina perfeitamente com a temporada de festas juninas.



E, claro, Virginia não deixou o momento passar em branco nas redes sociais. A influenciadora compartilhou registros da produção e mostrou detalhes da noite, incluindo cliques ao lado de Vini Jr. na tradicional barraca do beijo. O jogador, aliás, fez questão de deixar sua declaração de carinho nos comentários das publicações.



Decoração junina e convidados especiais



Para deixar o arraiá ainda mais divertido, o espaço ganhou elementos típicos de festa julina. Entre as atrações da noite estavam a barraca do beijo, banca de churrasquinho, comidas tradicionais e doces preparados especialmente para os convidados.



A festa também reuniu nomes próximos ao casal. Raphaela Silveira foi uma das primeiras convidadas a chegar e chamou atenção ao escolher um look de noiva caipira para entrar de cabeça na brincadeira. Ela ainda mostrou um pouco dos bastidores da decoração antes do início da comemoração.



Quem também marcou presença foi Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe, que participou da celebração ao lado dos demais convidados. A presença reforçou o clima de proximidade e amizade que marcou a noite.



Virginia aposta em look caipira



E vamos combinar? Festa julina pede produção especial! Virginia entrou no clima e escolheu um visual inspirado no universo caipira para curtir a noite. A influenciadora compartilhou detalhes do look e, mais tarde, apareceu em registros ao lado do namorado.



O momento chamou atenção também pelo clima de romance entre os dois. Em uma das fotos, Virginia e Vini Jr. aparecem juntos na barraca do beijo, mostrando que o casal aproveitou a festa para se divertir e curtir a noite ao lado dos amigos.



Nas redes sociais, os registros receberam uma chuva de comentários carinhosos. Entre elogios ao visual da influenciadora e mensagens dos amigos, o clima era de pura descontração.



Com direito a decoração caprichada, comidas típicas, looks temáticos e muita gente querida reunida, o arraiá de Virginia Fonseca e Vini Jr. mostrou que ainda dá tempo de aproveitar a temporada junina e julina com muito estilo. E, pelo jeito, o casal soube fazer isso direitinho!