Uma xícara de amor-próprio: saiba tudo sobre a misturinha que virou febre no nosso estúdio - Tyleer Cris

Uma xícara de amor-próprio: saiba tudo sobre a misturinha que virou febre no nosso estúdioTyleer Cris

Publicado 16/07/2026 09:34 | Atualizado 16/07/2026 11:32

Olá, meninas!

Se tem uma coisa que a gente ama de paixão por aqui é aquele momento de autocuidado, não é verdade? Ainda mais nesse friozinho e tempo seco de inverno que acaba com a nossa respiração!



Recebi nessa semana duas convidadas super especiais no Vem com a Gente, da Band Rio, e que entendem tudo do assunto: a maravilhosa Valéria Lobato Guimarães (@valguimaraesnutri), nossa nutricionista e fitoterapeuta, e a querida Dra. Jeane Nogueira (@dra.jeanenogueirafitos), que é farmacêutica e doutora em biotecnologia vegetal. Meninas, que aula de fitoterapia e saúde elas deram no nosso estúdio!



E como promessa é dívida, eu trouxe aqui para vocês a receita completinha daquele chá milagroso para blindar os pulmões e aliviar qualquer sintoma de gripe, tosse ou resfriado que elas ensinaram! É o famoso Chá de Eucalipto com Guaco



Anotem aí no caderninho e corram para preparar, porque os benefícios são de chorar de tão bons:



Por que essa dupla é tão poderosa? (Benefícios)



Eucalipto: Tem aquele aroma refrescante delicioso que a gente ama, sabe? Ele atua como um relaxante natural, ajudando a mandar embora o estresse e a ansiedade do dia a dia. Além de tudo, ele tem ação anti-inflamatória, antisséptica e analgésica! É um carinho na alma e no corpo!



Guaco: Esse aqui é o santo remédio das vias respiratórias! Ele possui ação broncodilatadora e expectorante. Sabe o que isso significa na prática? Ele relaxa os músculos das vias aéreas e ajuda a diluir o catarro (o muco), sendo extremamente eficaz para aliviar a tosse, a gripe, a asma e a bronquite!



Como preparar do jeitinho certo (Modo de Preparo)

Não é só jogar tudo na água de qualquer jeito não, viu, minhas lindas? Tem todo um segredinho científico para o chá não perder as propriedades! Olhem só:



Ingredientes



1 colher de sopa de eucalipto



1 colher de sobremesa de guaco



Modo de Fazer



Coloque 150ml de água filtrada em uma chaleira e leve ao fogo. Deixe aquecer até o ponto de quase fervura (quando começam a subir aquelas bolinhas pequenininhas, antes de ferver forte).



Em um recipiente separado, coloque as ervas secas.



Despeje a água quente por cima das ervas e abafe imediatamente (pode usar um pires ou uma tampinha). Deixe descansar tampado por 5 minutos.



O segredo de mestre: Passados os 5 minutinhos, destape com cuidado e deixe aquelas gotículas de vapor que se acumularam na tampa (que estão cheias de óleos essenciais da planta!) evaporarem e caírem de volta dentro do recipiente.



Agora é só coar e tomar bem quentinho!



Gostaram da dica de hoje? Me sigam nas redes sociais (@gardeniacavalcanti) e me acompanhem ao vivo no programa Vem com a Gente, transmitido de segunda a sexta na Band Rio, a partir das 13h40.