Cada fase da infância pede estímulos diferentes. Confira atividades que despertam a curiosidade das crianças e diminuem o interesse pelas telas - Reprodução/Internet

Cada fase da infância pede estímulos diferentes. Confira atividades que despertam a curiosidade das crianças e diminuem o interesse pelas telasReprodução/Internet

Publicado 15/07/2026 09:35

Olá, meninas!

As férias chegaram e, junto com elas, surge um desafio que faz parte da rotina de muitas famílias: como entreter as crianças longe do celular, do tablet e da televisão? Se você também já se fez essa pergunta, saiba que não está sozinha.



A boa notícia é que existem inúmeras atividades capazes de despertar a curiosidade, estimular a criatividade e ainda proporcionar momentos especiais em família. E o melhor: sem precisar recorrer às telas o tempo todo.



Essa preocupação, aliás, faz todo sentido. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, a pedido da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, revelou que 94% das crianças entre 4 e 6 anos têm contato com telas diariamente. Em média, elas passam de duas a três horas por dia em frente ao celular, tablet ou televisão. Outro dado chama atenção: 56% dos brasileiros acreditam que o uso excessivo das telas pode prejudicar a saúde infantil.



Menos tela, mais descobertas



Para Juliana Batista, diretora da Papelaria Pedagógica e especialista em brinquedos educativos, a solução não está em simplesmente proibir o uso dos eletrônicos.



"A criança não precisa de muito. Basta encontrar uma atividade que desperte sua curiosidade para que ela deixe o celular de lado naturalmente", explica.



Segundo ela, é justamente durante as férias que muitos pais percebem o quanto os filhos estão conectados e começam a buscar alternativas mais criativas.



"Depois da primeira semana de férias, cresce bastante a procura por brinquedos educativos, jogos e atividades que consigam prender a atenção das crianças de uma forma divertida", conta.



O que fazer em cada fase da infância?



Cada idade tem interesses diferentes e, quando a brincadeira combina com a fase da criança, fica muito mais fácil conquistar sua atenção.



De 2 a 4 anos: imaginação em primeiro lugar



Nesta fase, vale apostar em massinhas de modelar, brinquedos de encaixe, desenhos para colorir e pinturas. Outra ideia simples e divertida é organizar uma caça ao tesouro dentro de casa, estimulando a imaginação e o movimento.



De 5 a 7 anos: brincar também é aprender



Aqui, as crianças adoram desafios. Jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e brincadeiras como jogo da memória e amarelinha ajudam a desenvolver o raciocínio lógico, a concentração e ainda incentivam a convivência com irmãos e amigos.



De 8 a 12 anos: criatividade sem limites



Os maiores costumam gostar de atividades mais elaboradas. Pintura, colagem, artesanato, experiências simples, kits de construção e projetos manuais são excelentes opções para manter a atenção por mais tempo e estimular novas habilidades.



O segredo é despertar o interesse



No fim das contas, não existe fórmula mágica. O mais importante é observar aquilo que desperta a curiosidade de cada criança.



Quando ela encontra uma atividade que realmente gosta, o celular deixa de ser a única opção de diversão e o tempo de tela diminui de forma muito mais natural.



As férias também são uma oportunidade para criar memórias afetivas, fortalecer os laços familiares e mostrar que os melhores momentos nem sempre precisam de uma tela para acontecer. Às vezes, basta uma boa brincadeira, um pouco de imaginação e a vontade de aproveitar esse tempo juntos.

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