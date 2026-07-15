Cada fase da infância pede estímulos diferentes. Confira atividades que despertam a curiosidade das crianças e diminuem o interesse pelas telasReprodução/Internet
A boa notícia é que existem inúmeras atividades capazes de despertar a curiosidade, estimular a criatividade e ainda proporcionar momentos especiais em família. E o melhor: sem precisar recorrer às telas o tempo todo.
Essa preocupação, aliás, faz todo sentido. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, a pedido da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, revelou que 94% das crianças entre 4 e 6 anos têm contato com telas diariamente. Em média, elas passam de duas a três horas por dia em frente ao celular, tablet ou televisão. Outro dado chama atenção: 56% dos brasileiros acreditam que o uso excessivo das telas pode prejudicar a saúde infantil.
Menos tela, mais descobertas
Para Juliana Batista, diretora da Papelaria Pedagógica e especialista em brinquedos educativos, a solução não está em simplesmente proibir o uso dos eletrônicos.
"A criança não precisa de muito. Basta encontrar uma atividade que desperte sua curiosidade para que ela deixe o celular de lado naturalmente", explica.
Segundo ela, é justamente durante as férias que muitos pais percebem o quanto os filhos estão conectados e começam a buscar alternativas mais criativas.
"Depois da primeira semana de férias, cresce bastante a procura por brinquedos educativos, jogos e atividades que consigam prender a atenção das crianças de uma forma divertida", conta.
O que fazer em cada fase da infância?
Cada idade tem interesses diferentes e, quando a brincadeira combina com a fase da criança, fica muito mais fácil conquistar sua atenção.
De 2 a 4 anos: imaginação em primeiro lugar
Nesta fase, vale apostar em massinhas de modelar, brinquedos de encaixe, desenhos para colorir e pinturas. Outra ideia simples e divertida é organizar uma caça ao tesouro dentro de casa, estimulando a imaginação e o movimento.
De 5 a 7 anos: brincar também é aprender
Aqui, as crianças adoram desafios. Jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e brincadeiras como jogo da memória e amarelinha ajudam a desenvolver o raciocínio lógico, a concentração e ainda incentivam a convivência com irmãos e amigos.
De 8 a 12 anos: criatividade sem limites
Os maiores costumam gostar de atividades mais elaboradas. Pintura, colagem, artesanato, experiências simples, kits de construção e projetos manuais são excelentes opções para manter a atenção por mais tempo e estimular novas habilidades.
O segredo é despertar o interesse
No fim das contas, não existe fórmula mágica. O mais importante é observar aquilo que desperta a curiosidade de cada criança.
Quando ela encontra uma atividade que realmente gosta, o celular deixa de ser a única opção de diversão e o tempo de tela diminui de forma muito mais natural.
As férias também são uma oportunidade para criar memórias afetivas, fortalecer os laços familiares e mostrar que os melhores momentos nem sempre precisam de uma tela para acontecer. Às vezes, basta uma boa brincadeira, um pouco de imaginação e a vontade de aproveitar esse tempo juntos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.