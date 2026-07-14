Após trocar uma carreira de sucesso no mercado de luxo por sua missão de vida, Shanna ajuda mulheres a vencerem bloqueios e conquistarem uma vida mais equilibrada - Divulgação

Após trocar uma carreira de sucesso no mercado de luxo por sua missão de vida, Shanna ajuda mulheres a vencerem bloqueios e conquistarem uma vida mais equilibradaDivulgação

Publicado 14/07/2026 09:40

Olá, meninas!

Existem mulheres que inspiram pelo que conquistaram. Outras, pelo que ajudam tantas pessoas a conquistar.

Shanna Marun consegue reunir os dois. Dona de uma trajetória marcada pela coragem de mudar de vida, ela trocou uma carreira consolidada no mercado de luxo por um propósito ainda maior: transformar vidas por meio da espiritualidade, da inteligência emocional e da reprogramação mental.

Hoje, reconhecida internacionalmente e tendo impactado milhares de pessoas em diferentes países, ela mostra que prosperidade vai muito além do sucesso financeiro.

É sobre se conhecer, fortalecer a autoestima, vencer as próprias limitações e construir uma vida com mais equilíbrio, abundância e propósito.

Nesta entrevista, Shanna compartilha sua história, seus aprendizados e revela como pequenas mudanças internas podem abrir espaço para grandes transformações.

Confira abaixo meu bate-papo com esse verdadeiro "mulherão":

O que te deu coragem para trocar uma carreira de sucesso pelo propósito de transformar vidas?

Eu percebi que existe uma diferença muito grande entre ter sucesso e se sentir satisfeita, feliz e realizada dentro da vida que você construiu.



Eu tive uma carreira de sucesso, trabalhei durante muitos anos como executiva no mercado de luxo, com grandes marcas, grandes desafios e grandes conquistas.

Mas eu sempre sentia que algo faltava, liberdade em todas as formas...chegou um momento em que adoeci; foram 2 semanas de cama, sem descobrir o que tinha, quando um dos médicos me disse: "minha filha, o que eu acho que você tem: acho que vc tem um vazio, algo espiritual....eu não sei, não é minha área, mas vá buscar ajuda".



Ele foi um anjo na minha historia!



Em seguida, comecei a me questionar: "e agora, é só isso? Me curei, e o que faço com tudo isso? Quantas mulheres assim como eu, devem estar passando exatamente pelo mesmo? É aqui que termina a minha cura? E a minha contribuição?”



E entendi que não. A minha coragem não veio da ausência do medo e da insegurança. Eu tive bastante!



A minha coragem e força vieram quando o meu desejo é necessidade FORAM MAIORES QUE TUDO: de viver algo que fizesse mais sentido.



Isso se tornou maior do que o medo de deixar para trás aquilo que eu já conhecia. O MEDO DA CRÍTICA da família e do mundo corporativo; me julgarem de louca!



Eu costumo dizer que decisões difíceis facilitam a minha vida! Eu uso e ensino esse mantra! É milagroso.



Hoje entendo que eu não abandonei minha carreira anterior. Eu trouxe tudo o que aprendi nela comigo e transformei minha experiência neste meu propósito e missão de vida.



Por que tantas mulheres bem-sucedidas ainda enfrentam a autossabotagem e a insegurança?

Porque sucesso profissional não cura automaticamente nossas feridas emocionais e vazio existencial. A falta de autoestima, autoconfiança, autoamor e autoliderança são os maiores inimigos!



Uma mulher pode liderar uma empresa, tomar grandes decisões e ser admirada por todos e, ainda assim, chegar em casa e duvidar de si mesma. Como era exatamente comigo.



Eu vejo muitas mulheres extremamente capazes, que aprenderam a conquistar, produzir e entregar resultados, mas não aprenderam a reconhecer o próprio valor! nao foram ensinadas, na infancia, na adolescência.



É como construir uma casa maravilhosa numa fundação frágil. Por fora, tudo parece perfeito. Mas qualquer abalo faz a estrutura balançar.



Por isso trabalho tanto a reconstrução da identidade. Porque não basta conquistar uma nova vida. Você precisa se tornar emocional e espiritualmente capaz de sustentá-la.



Qual foi a maior transformação que você viveu antes de ajudar outras mulheres a prosperarem?

A minha maior transformação foi perceber que eu não precisava me tornar outra pessoa. Isso foi libertador.



Fui capaz de me liberar (libertar) de dois casamentos seguidos e dois chefes extremamente tóxicos, abusivos e narcisistas... Eu precisava descobrir quem eu era por trás de tudo aquilo que aprendi que deveria ser.



Durante anos, fui a executiva, a mulher forte, a mãe, a profissional, a mulher (que parecia) perfeita; que resolvia problemas e entregava soluções e resultados.



Mas quem era a Shanna além de todos esses papéis?



Essa pergunta mudou a minha vida.



Foi quando comecei a reconstruir minha própria identidade e entendi que prosperidade não é só ter mais. É conseguir viver em coerência e harmonia com quem você é.



Foi dessa transformação que nasceu o trabalho que faço hoje.



Que conselho você daria para a mulher que deseja prosperar sem perder sua essência?

Eu diria: antes de perguntar "o que eu preciso fazer para prosperar?", pergunte "quem eu estou me tornando enquanto estou construindo essa vida?".



Muitas mulheres conquistam o que querem e, quando chegam lá, percebem que se perderam no caminho.

É como subir uma alta montanha, e chegar la em cima, e não gostar da vista que vê!



Prosperar não deveria exigir que você abandone sua saúde, suas relações, sua paz ou aquilo que vc acredita! Jamais.



Na minha visão holisitca e completa, a verdadeira prosperidade acontece quando o seu olhar pra vida cresce e você cresce junto com ela.



Não é construir uma vida bonita para os outros admirarem. Construir uma vida que você se sinta bem e feliz vivendo.

EGO NÃO COCRIA PROSPERIDADE; se criar pode ter certeza que não será sustentável!



Shanna, para você o que é ser um mulherão?

Ser um mulherão não é dar conta de tudo! Eu aprendi e ainda aprendo isso sempre no processo.



Não é nunca sentir medo, não precisar de ninguém ou estar sempre forte. Não é estereotipada; ser alta, poderosa, magra, com dinheiro, corpão, carrão, bolsa de luxo, viagem...nada disso!



Para mim, ser um mulherão é ter coragem de ser você, de ser inteira, de não se diminuir; com medo dos olhares, criticas, ou mesmo de nao chegar la!



Tudo material pode ter certeza que será consequência! É incrível como acontece!



Um mulherão conhece a sua luz sem esconder suas sombras!



É saber seu valor sem precisar diminuir outra mulher também. Por favor!



É saber se posicionar e também saber pedir ajuda. isso é lindo demais!



Ser forte sem perder a sensibilidade, prosperar sem perder a essência e crescer jamais sem esquecer quem é.



Um mulherão não é uma mulher perfeita! Desconstruir isso é uma chave poderosa!



O mais importante: é uma mulher que já decidiu que não se abandona mais, ela está em primeiro lugar!