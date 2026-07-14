Após trocar uma carreira de sucesso no mercado de luxo por sua missão de vida, Shanna ajuda mulheres a vencerem bloqueios e conquistarem uma vida mais equilibradaDivulgação
Eu tive uma carreira de sucesso, trabalhei durante muitos anos como executiva no mercado de luxo, com grandes marcas, grandes desafios e grandes conquistas.
Mas eu sempre sentia que algo faltava, liberdade em todas as formas...chegou um momento em que adoeci; foram 2 semanas de cama, sem descobrir o que tinha, quando um dos médicos me disse: "minha filha, o que eu acho que você tem: acho que vc tem um vazio, algo espiritual....eu não sei, não é minha área, mas vá buscar ajuda".
Ele foi um anjo na minha historia!
Em seguida, comecei a me questionar: "e agora, é só isso? Me curei, e o que faço com tudo isso? Quantas mulheres assim como eu, devem estar passando exatamente pelo mesmo? É aqui que termina a minha cura? E a minha contribuição?”
E entendi que não. A minha coragem não veio da ausência do medo e da insegurança. Eu tive bastante!
A minha coragem e força vieram quando o meu desejo é necessidade FORAM MAIORES QUE TUDO: de viver algo que fizesse mais sentido.
Isso se tornou maior do que o medo de deixar para trás aquilo que eu já conhecia. O MEDO DA CRÍTICA da família e do mundo corporativo; me julgarem de louca!
Eu costumo dizer que decisões difíceis facilitam a minha vida! Eu uso e ensino esse mantra! É milagroso.
Hoje entendo que eu não abandonei minha carreira anterior. Eu trouxe tudo o que aprendi nela comigo e transformei minha experiência neste meu propósito e missão de vida.
Por que tantas mulheres bem-sucedidas ainda enfrentam a autossabotagem e a insegurança?
Uma mulher pode liderar uma empresa, tomar grandes decisões e ser admirada por todos e, ainda assim, chegar em casa e duvidar de si mesma. Como era exatamente comigo.
Eu vejo muitas mulheres extremamente capazes, que aprenderam a conquistar, produzir e entregar resultados, mas não aprenderam a reconhecer o próprio valor! nao foram ensinadas, na infancia, na adolescência.
É como construir uma casa maravilhosa numa fundação frágil. Por fora, tudo parece perfeito. Mas qualquer abalo faz a estrutura balançar.
Por isso trabalho tanto a reconstrução da identidade. Porque não basta conquistar uma nova vida. Você precisa se tornar emocional e espiritualmente capaz de sustentá-la.
Qual foi a maior transformação que você viveu antes de ajudar outras mulheres a prosperarem?
Fui capaz de me liberar (libertar) de dois casamentos seguidos e dois chefes extremamente tóxicos, abusivos e narcisistas... Eu precisava descobrir quem eu era por trás de tudo aquilo que aprendi que deveria ser.
Durante anos, fui a executiva, a mulher forte, a mãe, a profissional, a mulher (que parecia) perfeita; que resolvia problemas e entregava soluções e resultados.
Mas quem era a Shanna além de todos esses papéis?
Essa pergunta mudou a minha vida.
Foi quando comecei a reconstruir minha própria identidade e entendi que prosperidade não é só ter mais. É conseguir viver em coerência e harmonia com quem você é.
Foi dessa transformação que nasceu o trabalho que faço hoje.
Que conselho você daria para a mulher que deseja prosperar sem perder sua essência?
Muitas mulheres conquistam o que querem e, quando chegam lá, percebem que se perderam no caminho.
É como subir uma alta montanha, e chegar la em cima, e não gostar da vista que vê!
Prosperar não deveria exigir que você abandone sua saúde, suas relações, sua paz ou aquilo que vc acredita! Jamais.
Na minha visão holisitca e completa, a verdadeira prosperidade acontece quando o seu olhar pra vida cresce e você cresce junto com ela.
Não é construir uma vida bonita para os outros admirarem. Construir uma vida que você se sinta bem e feliz vivendo.
EGO NÃO COCRIA PROSPERIDADE; se criar pode ter certeza que não será sustentável!
Shanna, para você o que é ser um mulherão?
Não é nunca sentir medo, não precisar de ninguém ou estar sempre forte. Não é estereotipada; ser alta, poderosa, magra, com dinheiro, corpão, carrão, bolsa de luxo, viagem...nada disso!
Para mim, ser um mulherão é ter coragem de ser você, de ser inteira, de não se diminuir; com medo dos olhares, criticas, ou mesmo de nao chegar la!
Tudo material pode ter certeza que será consequência! É incrível como acontece!
Um mulherão conhece a sua luz sem esconder suas sombras!
É saber seu valor sem precisar diminuir outra mulher também. Por favor!
É saber se posicionar e também saber pedir ajuda. isso é lindo demais!
Ser forte sem perder a sensibilidade, prosperar sem perder a essência e crescer jamais sem esquecer quem é.
Um mulherão não é uma mulher perfeita! Desconstruir isso é uma chave poderosa!
O mais importante: é uma mulher que já decidiu que não se abandona mais, ela está em primeiro lugar!
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