Em um momento em que até as mais jovens se preocupam com o envelhecimento, atriz propõe um novo olhar sobre o passar do tempo - Reprodução/Instagram

Em um momento em que até as mais jovens se preocupam com o envelhecimento, atriz propõe um novo olhar sobre o passar do tempoReprodução/Instagram

Publicado 14/07/2026 10:15

Olá, meninas!

Existe uma fase da vida em que a gente percebe que agradar aos outros deixa de ser prioridade. No lugar da cobrança, entra a liberdade. No lugar da insegurança, nasce a confiança. E foi exatamente sobre isso que Letícia Spiller resolveu conversar com suas seguidoras em uma publicação nas redes sociais que rapidamente chamou a atenção de milhares de mulheres.



Aos 53 anos, a atriz compartilhou uma mensagem inspiradora sobre o envelhecimento feminino. Em vez de falar sobre procedimentos estéticos ou da busca pela juventude eterna, ela fez um convite para enxergar a maturidade de um jeito diferente.