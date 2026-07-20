Há um ano partia Preta Gil, nossa eterna Pretinha - Reprodução/Instagram

Há um ano partia Preta Gil, nossa eterna PretinhaReprodução/Instagram

Publicado 20/07/2026 09:37

Olá, meninas!

Tem artistas que passam pela nossa vida. E tem aqueles que deixam um pedacinho deles no coração da gente. Preta Gil sempre foi assim. Autêntica, divertida, intensa e dona de uma coragem que inspirou milhares de mulheres a viverem exatamente como são.



Neste 20 de julho, completa-se um ano desde sua partida. O tempo até passa, mas a saudade continua encontrando espaço entre uma lembrança e outra, principalmente quando a música começa a tocar.



Nos últimos dias, uma homenagem emocionou fãs e amigos da cantora. Em um encontro cheio de afeto, artistas que fizeram parte da história de Preta se reuniram para cantar "Sinais de Fogo", um dos maiores sucessos de sua carreira. Mais do que uma apresentação, foi um abraço coletivo em forma de música. Era impossível não se emocionar ao ver tantas vozes unidas para celebrar uma mulher que viveu com intensidade e espalhou amor por onde passou.





Preta sempre fez questão de mostrar que vulnerabilidade também é força. Enfrentou momentos difíceis com transparência, compartilhou sua luta, suas alegrias e seus medos, aproximando ainda mais o público de sua essência. Talvez seja por isso que sua ausência ainda seja tão sentida. Ela nunca foi apenas uma cantora. Era uma presença.



Um ano depois, fica a certeza de que algumas pessoas nunca vão embora de verdade. Elas permanecem nas canções, nas gargalhadas que provocaram, nos ensinamentos que deixaram e nas memórias que seguem aquecendo o coração de quem teve o privilégio de acompanhá-las.



E, toda vez que "Sinais de Fogo" tocar, será impossível não lembrar de Preta Gil. Porque existem vozes que o tempo jamais consegue silenciar.