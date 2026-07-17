As principais tendências de moda para o inverno 2026 mostram que o animal print continua sendo um dos maiores protagonistas da estação - Reprodução/Pinterest

As principais tendências de moda para o inverno 2026 mostram que o animal print continua sendo um dos maiores protagonistas da estaçãoReprodução/Pinterest

Publicado 17/07/2026 09:36

Olá, meninas!

Se existe uma tendência que nunca sai de cena, é o animal print. A cada temporada, ele ganha uma nova cara, conquista diferentes estilos e prova que pode ser elegante, moderno e cheio de personalidade. E no inverno 2026 não será diferente.



Além da clássica oncinha, outras estampas inspiradas no universo animal chegam com força para renovar o guarda-roupa. Zebra, cobra, vaca, leopardo e até a delicada estampa inspirada nos cervos prometem deixar os looks de inverno muito mais sofisticados e fashionistas.



Se você ama acompanhar as tendências de moda, vale conhecer as estampas que prometem fazer sucesso nos próximos meses.



Estampa Bambi: delicadeza que combina com tudo



A novidade da temporada é a estampa inspirada nos pelos dos cervos, conhecida como Bambi print. Com manchas discretas e uma cartela de cores em tons de marrom, bege e caramelo, ela é perfeita para quem quer entrar na tendência do animal print de uma forma mais leve.



Ela aparece em casacos, bolsas, calças e até peças de pelo sintético, criando produções elegantes e muito fáceis de combinar com tons neutros.



Cow print: a estampa de vaca continua em alta



Quem pensou que a estampa de vaca ficaria restrita ao estilo country pode esquecer essa ideia. No inverno 2026, ela ganha uma versão muito mais urbana e sofisticada.



As manchas em preto, branco e marrom aparecem em jaquetas, saias, bolsas e calças, funcionando perfeitamente com couro, tricôs, jeans e peças de alfaiataria. O resultado é um visual moderno e cheio de atitude.



Zebra: perfeita para quem gosta de um look marcante



A zebra segue entre as queridinhas das apaixonadas por moda. Suas listras criam um efeito visual poderoso e conseguem transformar até a produção mais básica.



A versão clássica em preto e branco continua sendo a favorita, mas também vale apostar em combinações com vermelho, verde, marrom ou jeans. O segredo é deixar a estampa ser a protagonista do visual.



Estampa de cobra traz elegância na medida certa



Se a ideia é criar um look sofisticado com um toque de sensualidade, a snake print continua sendo uma excelente escolha.



Como normalmente aparece em tons neutros, ela conversa facilmente com praticamente todas as peças do guarda-roupa de inverno. Botas, calças, saias e blusas ganham um charme extra sem precisar de muitos acessórios.



Leopardo: ousadia com muita sofisticação



Embora muita gente confunda as duas estampas, o leopardo possui manchas maiores e um visual mais intenso do que a tradicional oncinha.



Neste inverno, ele aparece principalmente em casacos, vestidos, jaquetas e peças de alfaiataria, trazendo elegância e personalidade para quem gosta de produções marcantes.



Oncinha continua sendo um clássico da moda



Ela nunca vai embora. A oncinha segue firme como um dos maiores clássicos da moda feminina e continua entre as principais apostas para o inverno 2026.



Versátil, ela transita facilmente entre produções casuais, elegantes e até mais sensuais. Saias midi, vestidos, calças amplas e casacos aparecem como as principais peças para investir na tendência.



Como usar animal print sem exagerar



Se você ainda tem receio de apostar nas estampas animais, a dica é começar aos poucos. Bolsas, sapatos e lenços são ótimas portas de entrada. Depois, vale investir em uma peça de destaque e equilibrar o restante da produção com cores neutras, como preto, marrom, bege, off-white ou jeans.



O mais interessante é que o animal print deixou de ser visto apenas como uma tendência passageira. Hoje, ele funciona como um verdadeiro curinga no guarda-roupa feminino, capaz de transformar qualquer look com personalidade, elegância e muito estilo.

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