Animal print - Reprodução/Pinterest

Animal printReprodução/Pinterest

Publicado 19/07/2026 00:00

Se tem uma tendência que nunca perde seu espaço no mundo da moda, é a animal print. Neste inverno, ela aparece novamente como uma das grandes apostas da estação, trazendo personalidade, elegância e aquele toque de ousadia que transforma qualquer produção. As clássicas estampas de oncinha, zebra e cobra continuam em alta e mostram que é possível criar looks modernos sem exageros.

Durante muito tempo, a estampa animal foi vista como uma escolha mais chamativa, mas hoje ela ganhou novas formas de uso e conquistou de vez o guarda-roupa feminino. O segredo está em encontrar o equilíbrio e escolher peças que combinem com o seu estilo.

Para quem gosta de produções mais discretas, acessórios como bolsas, lenços e sapatos com animal print são uma ótima opção para dar um charme especial ao visual. Já quem prefere ousar pode apostar em casacos, saias ou calças estampadas, combinando com peças lisas em tons neutros, como preto, bege, marrom e off-white.

Além de versátil, a tendência combina com diferentes momentos do dia, desde um passeio casual até uma produção mais elegante para uma ocasião especial. O animal print é aquele clássico que sempre se reinventa e, neste inverno, chega para deixar os looks ainda mais femininos, estilosos e cheios de personalidade.

Unhas chocolate: a tendência elegante para a estação

- Reprodução/Internet

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Se tem um detalhe que transforma qualquer produção, é uma unha bem-feita. Nesta temporada, o destaque fica por conta das unhas chocolate, um tom marrom sofisticado que chegou para conquistar quem ama um visual elegante e moderno.

A cor combina perfeitamente com o inverno e traz uma sensação de aconchego para as mãos. Além disso, é uma opção versátil, que funciona tanto para quem prefere um estilo mais discreto quanto para quem gosta de apostar em uma produção cheia de personalidade.

As unhas chocolate podem aparecer em diferentes acabamentos, como cremoso, brilhante ou até com detalhes delicados, como francesinhas e desenhos minimalistas. O tom também combina muito bem com a paleta da estação, incluindo peças em bege, preto, vinho e tons terrosos.

Fácil de usar e cheia de charme, essa tendência mostra que pequenos detalhes fazem toda a diferença no visual. Para renovar as mãos neste inverno, o chocolate é uma escolha elegante, feminina e atemporal.



Beleza da Alma

“Pés, para que os quero, se tenho asas para voar?" - Frida Kahlo.