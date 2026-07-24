Peças autorais, design exclusivo e muito significado fazem das joias um dos maiores destaques da moda feminina atual - Divulgação

Peças autorais, design exclusivo e muito significado fazem das joias um dos maiores destaques da moda feminina atualDivulgação

Publicado 24/07/2026 09:34

Olá, meninas!

Depois de um período em que a elegância discreta dominou a moda, as joias voltaram a brilhar, literalmente. Colares marcantes, brincos poderosos, pulseiras cheias de personalidade e anéis com design exclusivo estão conquistando espaço nas produções e provando que os acessórios deixaram de ser apenas um detalhe. Agora, eles são uma forma de expressar identidade, estilo e até emoções.



Para a designer de joias e influenciadora Lara Prado, essa mudança acompanha um comportamento que tem tudo a ver com o momento atual. As mulheres estão cada vez mais interessadas em mostrar quem realmente são por meio do que vestem e, claro, das joias que escolhem.



"Durante muito tempo, as joias eram vistas como acessórios reservados para ocasiões especiais. Hoje, elas fazem parte do dia a dia e ajudam a comunicar a identidade de quem as usa. As pessoas procuram peças que tenham significado e que representem sua história", explica.



E essa tendência não é apenas uma percepção do universo da moda. Ela também aparece nos números. Um levantamento da consultoria Grand View Research aponta que o mercado global de joias ultrapassou os US$ 380 bilhões em 2025 e deve continuar crescendo nos próximos anos. Grande parte desse avanço é impulsionada pela busca por peças personalizadas, exclusivas e carregadas de valor afetivo.



Na prática, isso significa que as joias saíram dos cofres e das ocasiões especiais para ganhar espaço na rotina. Elas aparecem no look do trabalho, no almoço com as amigas, em um jantar ou até em uma produção básica do dia a dia, trazendo mais personalidade e sofisticação para qualquer combinação.



Segundo Lara, essa mudança revela uma relação muito mais afetiva com os acessórios.



"Percebo cada vez mais mulheres usando suas joias favoritas sem esperar uma data especial. Hoje existe uma valorização do que realmente faz sentido para cada pessoa. Uma joia vai muito além do valor material. Ela guarda lembranças, sentimentos e pode atravessar gerações."



As novas gerações também têm um papel importante nessa transformação. Cada vez mais consumidoras procuram peças que contem histórias, tenham propósito e reflitam seus valores. Por isso, o design autoral e a curadoria personalizada vêm conquistando espaço, enquanto as compras por impulso dão lugar a escolhas mais conscientes e duradouras.



Para Lara, esse momento mostra que as joias deixaram de seguir apenas as tendências da moda para se tornarem protagonistas na construção da identidade feminina.



"Estamos vivendo uma fase em que as joias representam muito mais do que uma tendência. Elas falam sobre pertencimento, memória, herança e estilo pessoal. Quando uma mulher escolhe uma peça, ela também escolhe uma forma de se expressar."



Muito além de um simples acessório, as joias ganharam um novo significado. Elas contam histórias, eternizam momentos e refletem a personalidade de quem as usa. Talvez seja justamente por isso que nunca fizeram tanto sentido quanto agora.

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