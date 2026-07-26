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Publicado 26/07/2026 00:00

Sabe quando a gente quer se arrumar, mas sem passar horas na frente do espelho pensando em qual sombra combina com qual batom? A make monocromática chegou para facilitar a nossa vida! A proposta é usar tons parecidos nos olhos, nas bochechas e nos lábios, criando um visual harmonioso, moderno e fácil de reproduzir.

Os tons rosados, pêssego, terracota e marrom estão entre os queridinhos para apostar na tendência. E o melhor é que dá para adaptar a intensidade de acordo com o seu estilo e a ocasião. Cores mais suaves ficam lindas para o dia a dia, enquanto tons mais intensos podem deixar a produção marcante para um jantar ou evento especial.

Para um resultado mais natural, os produtos cremosos são ótimos aliados. Quem gosta de praticidade pode até usar o mesmo produto nos olhos, nas bochechas e nos lábios, criando uma maquiagem completa com poucos itens. É aquela produção curinga para ter na nécessaire e usar quando estamos com pressa, mas ainda queremos sair de casa nos sentindo lindas.

A make monocromática também é superdemocrática e combina com diferentes estilos e tons de O Dia pele. Basta escolher uma cor que você ama e brincar com suas diferentes intensidades. Dá para apostar em um visual delicado e romântico ou deixar a cor mais forte para ganhar destaque.

Essa é uma daquelas tendências que a gente consegue trazer facilmente para a vida real. Prática, versátil e cheia de charme, a make monocromática prova que não é preciso complicar para criar uma maquiagem bonita.

Corte bob: o visual curtinho que continua fazendo sucesso

Corte bob - Reprodução/Pinterest

Corte bobReprodução/Pinterest

Se tem uma mudança de visual que nunca sai completamente de cena, é o famoso corte bob. O cabelo mais curtinho, geralmente na altura do queixo ou um pouco acima dos ombros, continua conquistando mulheres que querem renovar o visual sem precisar apostar em uma transformação muito radical.

O charme do bob está justamente na versatilidade. Ele pode aparecer mais reto e alinhado, com um visual moderno, ou ganhar camadas e movimento para quem prefere um resultado mais leve. Também combina com diferentes tipos de cabelo, dos lisos aos ondulados e cacheados.

Outro ponto positivo é que o corte pode valorizar bastante o rosto. Dependendo do comprimento e do formato escolhido, ele ajuda a destacar o pescoço e a deixar a produção com uma aparência mais atual.

Para quem está pensando em cortar, a dica é conversar com o cabeleireiro e escolher um comprimento que combine com o seu estilo e com a rotina de cuidados.



Beleza da Alma

“Acima de tudo, seja a heroína da sua vida, não a vítima” — Nora Ephron.