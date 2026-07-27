Nutricionista Luna Azevedo participou do Vem com a Gente e compartilhou uma receita nutritiva e uma bebida refrescante para deixar a rotina mais leveChris Tyleer
A nossa sugestão do dia é um cuscuz marroquino com legumes, grão-de-bico e ervas. Uma combinação colorida, cheia de ingredientes naturais e que pode ser uma ótima opção para uma refeição leve e nutritiva.
Para preparar, você vai precisar de 1 xícara de cuscuz marroquino, 1 xícara de água fervente, uma colher de sopa de azeite extravirgem, uma xícara de grão-de-bico cozido, meia cenoura ralada, meia abobrinha em cubos, meio pimentão amarelo em cubos, um quarto de cebola roxa picada, duas colheres de sopa de salsinha, duas de hortelã, suco de meio limão, além de sal e pimenta a gosto.
O preparo é superprático! Primeiro, hidrate o cuscuz com a água fervente por cerca de cinco minutos. Depois, solte os grãos com um garfo, acrescente o azeite e misture o restante dos ingredientes. Para finalizar, é só colocar o limão e as ervas. Fácil, não é?
Além de delicioso, o prato é uma boa fonte de fibras, que ajudam na saciedade e na saúde intestinal. O grão-de-bico também entra com proteínas vegetais, ferro, magnésio e folato. Já os legumes coloridos oferecem vitaminas e compostos antioxidantes. E tem mais: as ervas fresquinhas dão um sabor especial à receita e podem ajudar a reduzir a necessidade de usar muito sal.
É aquela combinação perfeita para os dias em que queremos cuidar mais da gente, sabe? Comida de verdade, ingredientes simples e muito sabor. Porque se alimentar bem também pode ser um momento de carinho com o nosso corpo e, claro, com a nossa rotina!
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