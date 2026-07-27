Nutricionista Luna Azevedo participou do Vem com a Gente e compartilhou uma receita nutritiva e uma bebida refrescante para deixar a rotina mais leve - Chris Tyleer

Nutricionista Luna Azevedo participou do Vem com a Gente e compartilhou uma receita nutritiva e uma bebida refrescante para deixar a rotina mais leveChris Tyleer

Publicado 27/07/2026 16:05

Olá, meninas!

Sabe aqueles dias em que a gente quer comer alguma coisa gostosa, nutritiva e que não dê muito trabalho para preparar? Pois é! Foi pensando nisso que eu recebi a nutricionista Luna Azevedo no programa Vem com a Gente desta segunda-feira, na Band Rio. E olha, ela trouxe dicas deliciosas para quem quer cuidar da alimentação sem abrir mão do sabor.



A nossa sugestão do dia é um cuscuz marroquino com legumes, grão-de-bico e ervas. Uma combinação colorida, cheia de ingredientes naturais e que pode ser uma ótima opção para uma refeição leve e nutritiva.



Para preparar, você vai precisar de 1 xícara de cuscuz marroquino, 1 xícara de água fervente, uma colher de sopa de azeite extravirgem, uma xícara de grão-de-bico cozido, meia cenoura ralada, meia abobrinha em cubos, meio pimentão amarelo em cubos, um quarto de cebola roxa picada, duas colheres de sopa de salsinha, duas de hortelã, suco de meio limão, além de sal e pimenta a gosto.

Colorido, leve e delicioso: uma receita para deixar a refeição ainda mais especial Chris Tyleer



O preparo é superprático! Primeiro, hidrate o cuscuz com a água fervente por cerca de cinco minutos. Depois, solte os grãos com um garfo, acrescente o azeite e misture o restante dos ingredientes. Para finalizar, é só colocar o limão e as ervas. Fácil, não é?



Além de delicioso, o prato é uma boa fonte de fibras, que ajudam na saciedade e na saúde intestinal. O grão-de-bico também entra com proteínas vegetais, ferro, magnésio e folato. Já os legumes coloridos oferecem vitaminas e compostos antioxidantes. E tem mais: as ervas fresquinhas dão um sabor especial à receita e podem ajudar a reduzir a necessidade de usar muito sal. O preparo é superprático! Primeiro, hidrate o cuscuz com a água fervente por cerca de cinco minutos. Depois, solte os grãos com um garfo, acrescente o azeite e misture o restante dos ingredientes. Para finalizar, é só colocar o limão e as ervas. Fácil, não é?Além de delicioso, o prato é uma boa fonte de fibras, que ajudam na saciedade e na saúde intestinal. O grão-de-bico também entra com proteínas vegetais, ferro, magnésio e folato. Já os legumes coloridos oferecem vitaminas e compostos antioxidantes. E tem mais: as ervas fresquinhas dão um sabor especial à receita e podem ajudar a reduzir a necessidade de usar muito sal.

Uma bebida leve e refrescante para ajudar na hidratação ao longo do dia Chris Tyleer

E para acompanhar, Luna também trouxe uma bebida refrescante e simples de fazer: água de coco com hortelã e gengibre. A combinação ajuda na hidratação e na reposição de eletrólitos, enquanto a água de coco fornece minerais como potássio e magnésio. O gengibre tem compostos antioxidantes e pode ajudar no alívio de náuseas, enquanto a hortelã traz aquela sensação gostosa de frescor e conforto digestivo. Se quiser, ainda dá para acrescentar limão, que contribui com vitamina C e antioxidantes.



É aquela combinação perfeita para os dias em que queremos cuidar mais da gente, sabe? Comida de verdade, ingredientes simples e muito sabor. Porque se alimentar bem também pode ser um momento de carinho com o nosso corpo e, claro, com a nossa rotina!