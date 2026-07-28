Brownie de chocolate e chá aromático são as apostas da vez - Reprodução/internet

Brownie de chocolate e chá aromático são as apostas da vezReprodução/internet

Publicado 28/07/2026 15:21

Olá, meninas!

Quem disse que cuidar da alimentação precisa ser sinônimo de abrir mão das coisas gostosas? A nutricionista Luna Azevedo voltou ao programa Vem com a Gente para compartilhar duas receitas que mostram justamente o contrário: dá, sim, para apostar em ingredientes naturais e nutritivos sem deixar o sabor de lado.

Dessa vez, ela levou para o programa uma dupla que é de dar água na boca: um brownie de chocolate com inhame e um chá de maçã, canela, cravo e casca de laranja. Duas opções bem diferentes, mas que têm em comum a presença de ingredientes que oferecem compostos bioativos e fibras e podem fazer parte de uma alimentação equilibrada.



E vamos começar pelo brownie, porque ninguém é de ferro, né? A receita leva 1 xícara e meia de leite de aveia, 100 g de inhame cozido, 1 xícara de cacau em pó, 1 xícara de chocolate derretido, 1 xícara de farinha de arroz, 1 xícara de farinha de amêndoas, 1 xícara de açúcar de coco, meia xícara de óleo de coco, 1 colher de sopa de baunilha, meia colher de sopa de fermento químico, 1 colher de sopa de vinagre de maçã e uma pitada de sal.



O preparo é simples. Primeiro, bata o leite de aveia, o inhame, o óleo de coco, a baunilha, o vinagre e o açúcar de coco até formar um creme homogêneo. Em outro recipiente, misture o cacau, a farinha de arroz, a farinha de amêndoas e o sal. Depois, junte as duas misturas e incorpore delicadamente o fermento. É só colocar em uma forma e levar ao forno preaquecido entre 170 °C e 180 °C por aproximadamente 30 minutos.



Além de deixar o brownie com uma textura deliciosa, o inhame fornece fibras e carboidratos complexos. Já o cacau é fonte de flavonoides, como as epicatequinas, associados à atividade antioxidante. A farinha de amêndoas também entra na receita contribuindo com vitamina E, magnésio e gorduras insaturadas. O cacau e a baunilha ainda fornecem compostos fenólicos bioativos.



Para acompanhar, Luna preparou um chá que tem a cara daquele momento de aconchego: maçã, canela, cravo e casca de laranja. E olha, o aroma dessa combinação já é um espetáculo à parte!



Para fazer, você vai precisar de 1 litro de água, 1 maçã com casca fatiada, 2 paus de canela, de 4 a 6 cravos-da-índia e a casca de meia laranja-baía, sem a parte branca.



Coloque tudo em uma panela e, depois que levantar fervura, deixe cozinhar em fogo baixo por 10 a 15 minutos. Em seguida, desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por mais 5 minutos para fazer a infusão. Depois é só coar e servir quentinho.



A maçã oferece compostos fenólicos, especialmente concentrados na casca. A canela contém polifenóis com atividade antioxidante descrita na literatura, enquanto o cravo é fonte de eugenol, um composto fenólico bioativo. Já a casca da laranja concentra flavonoides como hesperidina e narirutina. O resultado é uma bebida de baixa caloria e rica em compostos bioativos.



A dica da Luna é uma ótima inspiração para quem quer variar o cardápio e incluir mais ingredientes naturais no dia a dia. Afinal, uma alimentação equilibrada também pode ter chocolate, brownie, chá quentinho e muito sabor. O segredo está em encontrar equilíbrio e fazer boas escolhas dentro da rotina. E, convenhamos, uma pausa para um brownie desses fica ainda mais gostosa, né?