Uma receita clássica para reunir quem a gente ama ao redor da mesa. - Reprodução/Internet

Uma receita clássica para reunir quem a gente ama ao redor da mesa.Reprodução/Internet

Publicado 29/07/2026 09:35

Olá, meninas!

Tem prato que é praticamente um abraço em forma de comida, não é? A lasanha é exatamente assim! Cremosa, quentinha e cheia de sabor, ela tem aquele poder de transformar um simples almoço em um verdadeiro momento especial. E como hoje é o Dia Nacional da Lasanha, nada melhor do que aproveitar a data para colocar a mão na massa e preparar uma receita daquelas que fazem todo mundo repetir.



A lasanha conquistou o coração dos brasileiros e ganhou inúmeras versões ao longo dos anos. Tem de carne, frango, presunto e queijo, quatro queijos, berinjela e até opções vegetarianas. Mas, para mim, uma boa lasanha à bolonhesa, com bastante molho e queijo derretendo por cima, continua sendo um clássico difícil de resistir.



E sabe o que eu mais gosto nesse prato? Ele combina com reunião de família, almoço de domingo, jantar especial ou simplesmente aquele dia em que bate uma vontade irresistível de comer algo bem gostoso. Afinal, nem sempre precisamos de uma grande ocasião para preparar uma receita que traz conforto e boas memórias.



Para comemorar a data, separei uma receita clássica de lasanha à bolonhesa, fácil de preparar e perfeita para reunir quem a gente ama em volta da mesa.



Lasanha à bolonhesa



Para preparar, você vai precisar de 500 g de massa para lasanha, 500 g de carne moída, 1 cebola média picada, 2 dentes de alho picados, 2 colheres de sopa de azeite, 2 sachês de molho de tomate, 200 g de presunto fatiado, 300 g de muçarela fatiada, 50 g de queijo parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino a gosto e cheiro-verde a gosto.



Para deixar a receita ainda mais cremosa, também vale preparar um molho branco. Para isso, você vai precisar de 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 500 ml de leite, sal a gosto e uma pitada de noz-moscada.



Comece preparando o molho à bolonhesa. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a carne moída e mexa bem até que ela fique completamente cozida e soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino, adicione o molho de tomate e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos. Finalize com cheiro-verde e reserve.



Para o molho branco, derreta a manteiga em uma panela e acrescente a farinha de trigo, mexendo bem até formar uma mistura homogênea. Aos poucos, adicione o leite, sempre mexendo para evitar que empelote. Tempere com sal e noz-moscada e cozinhe até o molho engrossar levemente.



Agora vem a melhor parte: a montagem! Em um refratário, coloque uma camada de molho à bolonhesa. Cubra com a massa de lasanha e faça uma camada de presunto e outra de muçarela. Acrescente um pouco de molho branco e repita as camadas até finalizar os ingredientes. Termine com bastante muçarela e o queijo parmesão ralado por cima.



Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até que o queijo esteja bem derretido e douradinho. Depois, é só esperar alguns minutinhos antes de servir e aproveitar cada garfada!



E aqui vai o meu conselho: prepare uma travessa bem generosa, porque quando o cheiro dessa lasanha começar a tomar conta da casa, vai ser difícil alguém resistir. Afinal, o Dia Nacional da Lasanha é a desculpa perfeita para celebrar a vida com uma mesa cheia, comida gostosa e, claro, pessoas queridas por perto.

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