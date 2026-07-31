Muito além do prazer, o orgasmo pode ajudar a aliviar o estresse, melhorar o sono, fortalecer a imunidade e promover mais qualidade de vida - Reprodução/Internet

Muito além do prazer, o orgasmo pode ajudar a aliviar o estresse, melhorar o sono, fortalecer a imunidade e promover mais qualidade de vidaReprodução/Internet

Publicado 31/07/2026 09:36 | Atualizado 31/07/2026 12:01

Olá, meninas!

Hoje é celebrado o Dia do Orgasmo , uma data que vai muito além da brincadeira e do bom humor nas redes sociais. Ela também abre espaço para uma conversa importante sobre saúde feminina, autoconhecimento e qualidade de vida. Afinal, sentir prazer não deve ser um tabu. Pelo contrário. Também é uma forma de cuidar do corpo e da mente.

Segundo o ginecologista e obstetra Dr. César Patez, o orgasmo provoca uma verdadeira revolução no organismo. A respiração acelera, os músculos se contraem involuntariamente, a circulação sanguínea aumenta e o corpo libera hormônios ligados à sensação de prazer, relaxamento e bem-estar.

Apesar disso, muitas mulheres ainda encontram dificuldades para chegar ao orgasmo. E isso não acontece por acaso. Além de fatores emocionais, inseguranças e da falta de conhecimento sobre o próprio corpo, algumas condições de saúde, como endometriose, miomas, diabetes, menopausa e doenças vasculares, também podem interferir na resposta sexual feminina.

Neste Dia do Orgasmo, vale lembrar que esse momento de prazer pode trazer benefícios que vão muito além da vida sexual. Confira alguns deles.

Alivia dores e relaxa o corpo

Sabe aquela sensação de leveza depois do orgasmo? Ela tem explicação. Durante esse momento, o organismo libera substâncias capazes de reduzir a percepção da dor e aliviar as tensões musculares. É como se o corpo recebesse uma dose extra de relaxamento.

Ajuda a diminuir o estresse

Depois de uma rotina cheia de compromissos, cobranças e preocupações, o prazer também pode ser um aliado da saúde emocional. O orgasmo reduz os níveis de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, e aumenta a sensação de bem-estar, deixando a mente mais tranquila.

Contribui para uma noite de sono melhor

Se você costuma sentir sono depois do sexo, saiba que isso é totalmente normal. Durante o orgasmo, o organismo libera ocitocina, um hormônio que favorece o relaxamento e ajuda o cérebro a entrar em um estado mais propício para um sono profundo e reparador.

Também faz bem ao coração

A saúde cardiovascular pode ser outra beneficiada. De acordo com o Dr. César Patez, o orgasmo aumenta os níveis de estrogênio, hormônio importante para o organismo feminino. Estudos já mostram que esse equilíbrio hormonal pode contribuir para a proteção do coração, especialmente durante a menopausa.

Fortalece as defesas do organismo

Outro benefício que muita gente desconhece está relacionado à imunidade. Segundo o especialista, manter uma vida sexual saudável favorece o aumento da Imunoglobulina A (IgA), um anticorpo importante na proteção do organismo contra infecções, gripes e resfriados.

No fim das contas, o **Dia do Orgasmo** é um ótimo lembrete de que prazer e saúde caminham juntos. Conhecer o próprio corpo, respeitar seus desejos e falar sobre sexualidade sem culpa faz parte do autocuidado. E isso vale para todas as fases da vida.

Porque cuidar de si mesma também passa por reconhecer que o prazer feminino é natural, saudável e merece ser vivido sem vergonha, sem culpa e com muito mais liberdade.