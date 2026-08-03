Especialistas reforçam que os resultados são promissores, mas o uso das canetas emagrecedoras deve continuar sendo feito apenas com indicação médica - Reprodução/Internet

Especialistas reforçam que os resultados são promissores, mas o uso das canetas emagrecedoras deve continuar sendo feito apenas com indicação médicaReprodução/Internet

Publicado 03/08/2026 09:32

Olá, meninas!

Se tem um assunto que virou pauta nas rodas de conversa, nas redes sociais e até nos consultórios médicos, são as famosas canetas emagrecedoras. Mas desta vez, elas estão chamando atenção por um motivo que vai muito além da perda de peso.



Um estudo recente levantou uma possibilidade que deixou muita gente curiosa: será que medicamentos como a semaglutida também podem ajudar o nosso organismo a envelhecer mais devagar?



Antes de sair comemorando, vale um respiro. A resposta ainda não é definitiva. Mas a pesquisa trouxe resultados animadores e abriu caminho para uma conversa que interessa, e muito, às mulheres que querem chegar aos 50, 60, 70 anos com saúde, disposição e qualidade de vida.



A investigação acompanhou pessoas que viviam com HIV e apresentavam um acúmulo maior de gordura corporal. Depois de alguns meses usando a semaglutida, os pesquisadores perceberam uma redução em marcadores ligados ao envelhecimento biológico. Traduzindo: o corpo parecia estar envelhecendo em um ritmo um pouco mais lento do que antes.



E aqui entra um detalhe importante. Envelhecimento biológico não é a mesma coisa que a idade que aparece na carteira de identidade. Afinal, duas mulheres podem ter exatamente 55 anos e viver realidades completamente diferentes. Enquanto uma esbanja energia, dorme bem e tem exames em dia, a outra pode enfrentar mais inflamações, doenças e cansaço. É justamente isso que o envelhecimento biológico tenta medir: como o nosso organismo está funcionando por dentro.



Os cientistas acreditam que esse possível benefício pode estar relacionado à redução da inflamação no corpo e às melhorias que a semaglutida promove no metabolismo. Mas eles mesmos fazem questão de reforçar que ainda é cedo para bater o martelo. São necessários estudos maiores e com pessoas de diferentes perfis antes de afirmar que o medicamento realmente ajuda a retardar o envelhecimento.



Mesmo assim, não dá para negar que a descoberta desperta esperança. Afinal, quem não gostaria de envelhecer com mais autonomia, disposição e saúde?



E talvez essa seja a maior mudança de pensamento dos últimos anos. Hoje, muitas mulheres já não estão tão preocupadas apenas em parecer mais jovens. O verdadeiro desejo é se sentir bem. É acordar com energia, manter a massa muscular, cuidar da memória, viajar, brincar com os netos, trabalhar, dançar e aproveitar cada fase da vida.



As canetas emagrecedoras já vinham mostrando benefícios importantes para pessoas com obesidade e diabetes tipo 2. Também existem pesquisas apontando impactos positivos na saúde do coração, dos rins e do metabolismo. Agora, a possibilidade de contribuir para um envelhecimento mais saudável entra nessa lista de estudos que continuam sendo acompanhados de perto pela comunidade científica.



Mas existe um ponto que nunca muda. Nenhum medicamento substitui aquilo que fazemos todos os dias por nós mesmas. Comer bem, movimentar o corpo, dormir o suficiente, controlar o estresse e fazer os exames de rotina continuam sendo os maiores aliados de quem deseja viver mais e melhor.



No fim das contas, talvez o segredo da longevidade não esteja em lutar contra o tempo, mas em cuidar da nossa saúde com carinho. Se a ciência conseguir oferecer uma ajudinha extra, ótimo. Mas a protagonista dessa história continuará sendo você e as escolhas que faz todos os dias para viver cada fase da vida da melhor forma possível.