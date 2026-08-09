saia jeans longa - Reprodução/Pinterest

saia jeans longaReprodução/Pinterest

Publicado 09/08/2026 00:00

A moda vai e volta, minha amiga, e tem peça que retorna ainda mais bonita e fácil de usar! É o caso da saia jeans longa, que está ganhando espaço novamente nos looks das mulheres e promete aparecer cada vez mais pelas ruas.

E o melhor? Você provavelmente já tem uma peça parecida no armário ou pode encontrar opções que cabem no bolso. A saia combina com aquela blusinha básica que a gente ama, camiseta, camisa e até regata para os dias mais quentes.

Para um visual confortável e moderno, vale apostar na combinação com tênis. Já a rasteirinha deixa o look mais fresquinho e feminino. Se quiser uma produção mais arrumada, é só escolher uma sandália.

A saia jeans longa pode aparecer em diferentes lavagens, das mais claras às escuras. Para o dia a dia, uma combinação de saia + camiseta + tênis já deixa o visual lindo e descomplicado. Quer incrementar? Aposte nos acessórios que você já tem em casa.

Outra opção é combinar a peça com uma camisa branca, criando um look clássico e fácil de copiar.

O mais bacana dessa tendência é que ela funciona na vida real. Dá para usar para passear, ir ao shopping, almoçar com a família ou encontrar as amigas.

No fim das contas, não existe regra. O importante é escolher um modelo confortável e adaptar a tendência ao seu estilo. Afinal, moda boa mesmo é aquela que faz a gente se sentir bonita e bem com a gente mesma!

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unhas dos pés - Reprodução/Pinterest

unhas dos pésReprodução/Pinterest

Quando chega a hora de colocar aquela sandália aberta, a gente já pensa logo nas unhas dos pés, não é mesmo? Afinal, uma unha bem cuidada faz toda a diferença e deixa o visual muito mais bonito.

Para entrar na moda sem complicação, algumas cores são apostas certeiras. O vermelho continua sendo um clássico feminino e poderoso, perfeito para quem gosta de chamar atenção. O branco traz um ar delicado e fica lindo com sandálias coloridas.

Já o nude é ideal para quem prefere um visual discreto e elegante, além de combinar com praticamente tudo. Para quem gosta de um toque mais alegre e romântico, o rosa é uma ótima escolha, indo dos tons clarinhos ao pink.

E se a ideia é fugir do tradicional, os tons de marrom também estão ganhando espaço e deixam as unhas com um toque moderno e sofisticado.

Agora é só escolher sua cor favorita, cuidar bem dos pés e arrasar de sandália! Afinal, são os pequenos detalhes que fazem a gente se sentir ainda mais bonita da cabeça aos pés.

Beleza da Alma

“A vida é uma aventura ousada ou não é nada” — Helen Keller.



