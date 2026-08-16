Caldo verde - Reprodução/Internet

Caldo verdeReprodução/Internet

Publicado 16/08/2026 00:00 | Atualizado 16/08/2026 17:04

Tem dias em que tudo o que a gente quer é chegar em casa, vestir uma roupa confortável e saborear algo bem quentinho. E poucas receitas conseguem transmitir essa sensação de aconchego como um bom caldo verde. Além de delicioso, ele é fácil de preparar, rende bastante e ainda faz bonito tanto em um jantar especial quanto naquele encontro em família.

A receita leva 500 gramas de batatas, uma cebola picada, dois dentes de alho amassados, um litro e meio de caldo de legumes, uma linguiça calabresa em rodelas, um maço de couve cortada bem fininha, duas colheres de sopa de azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto.

Comece refogando a cebola e o alho no azeite até ficarem douradinhos. Acrescente as batatas picadas e o caldo de legumes. Cozinhe até que as batatas estejam bem macias. Em seguida, bata tudo no liquidificador até formar um creme liso. Volte a mistura para a panela, adicione a calabresa previamente dourada e deixe cozinhar por mais alguns minutos. Finalize com a couve fatiada, que deve cozinhar apenas por dois ou três minutos para permanecer verdinha e saborosa.

O resultado é um caldo cremoso, cheio de sabor e perfeito para aquecer os dias frios. Se quiser dar um toque especial, sirva com torradinhas ou um fio de azeite por cima. Tenho certeza de que essa receita vai conquistar um espaço no seu cardápio de inverno.

Banana assada com canela: uma sobremesa mega nutritiva e acessível

banana assada - reprodução/ internet

banana assadareprodução/ internet

Quem disse que uma sobremesa gostosa precisa ser complicada? Com poucos ingredientes e um preparo bem simples, a banana assada com canela é uma opção nutritiva, econômica e perfeita para matar a vontade de comer um doce.

Você vai precisar de quatro bananas-prata maduras, uma colher de chá de canela em pó, uma colher de sopa de aveia em flocos e, se desejar, um fio de mel para finalizar.

Leve as bananas, ainda com a casca, ao forno preaquecido a 180 graus por cerca de 20 minutos. Depois, retire a polpa, coloque em um prato e salpique a canela e a aveia. Se preferir, finalize com um fio de mel.

Depois de pronta, a banana fica naturalmente mais doce e com uma textura bem macia, dispensando grandes incrementos. É uma daquelas receitas que mostram que uma alimentação equilibrada também pode ser saborosa e acessível. Vale a pena experimentar e incluir esse docinho no cardápio sempre que surgir aquela vontade de saborear uma sobremesa feita em casa.



Beleza da Alma

“A vida é aquilo que acontece enquanto você está fazendo outros planos” — John Lennon.