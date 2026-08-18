Anitta se prepara para viver um novo desafio no Carnaval ao lado da poderosa bateria da Grande RioReprodução/Instagram
A informação foi revelada com exclusividade pela coluna Retratos da Vida, do EXTRA, nesta terça-feira (18). A cantora vai assumir o posto que ficou vago após a saída de Virginia Fonseca e será apresentada oficialmente pela escola nos próximos dias.
E vamos combinar? A Grande Rio sabe escolher grandes mulheres para ocupar esse lugar. Ao longo dos anos, a escola teve nomes como Susana Vieira, Grazi Massafera, Juliana Paes e Paolla Oliveira à frente de sua bateria. É uma história de mulheres fortes, carismáticas e que deixaram sua marca na Sapucaí.
Agora, chega Anitta. E chega com tudo!
A cantora tem uma relação antiga com o Carnaval e conhece como poucas artistas a força de um grande espetáculo. Além do talento musical, Anitta tem presença, personalidade e uma conexão enorme com o público. E isso conta muito quando falamos de uma rainha de bateria.
Aliás, ela própria já explicou que assumir um posto como esse exige muito mais do que colocar uma fantasia linda e desfilar. É preciso ter tempo, dedicação e, principalmente, uma conexão verdadeira com a escola.
E é justamente aí que vejo uma combinação tão bonita com a Grande Rio. A escola de Duque de Caxias tem uma identidade muito forte, uma comunidade apaixonada e uma bateria que arrepia qualquer pessoa que pisa na Avenida. Ser rainha da Grande Rio é carregar uma responsabilidade enorme, mas também viver uma das experiências mais emocionantes que o Carnaval pode proporcionar.
Para mim, que vivo de perto esse amor pela escola, é impossível não ficar feliz em ver uma artista do tamanho da Anitta chegando para somar. A Grande Rio é uma escola que tem brilho, ousadia, força e uma capacidade impressionante de se reinventar sem perder suas raízes.
E Anitta também tem isso: ela sabe se reinventar.
A chegada da cantora acontece depois de Virginia Fonseca anunciar sua saída do posto. A influenciadora explicou que decidiu deixar a função para reorganizar a rotina e dedicar mais tempo à família e aos negócios.
Agora, começa uma nova história.
E eu confesso: como musa e apaixonada pela Grande Rio, estou muito curiosa para ver Anitta vestida de verde, vermelho e branco, sentindo a energia da nossa bateria e vivendo a Sapucaí de um jeito ainda mais intenso.
Porque uma coisa eu posso garantir: quando a Grande Rio entra na Avenida, ela não passa despercebida. E com Anitta à frente da bateria, a expectativa para o Carnaval de 2027 só aumenta.
Que venha esse novo reinado!
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