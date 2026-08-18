Anitta se prepara para viver um novo desafio no Carnaval ao lado da poderosa bateria da Grande Rio - Reprodução/Instagram

Anitta se prepara para viver um novo desafio no Carnaval ao lado da poderosa bateria da Grande RioReprodução/Instagram

Publicado 18/08/2026 17:24 | Atualizado 19/08/2026 07:49

Olá, meninas!