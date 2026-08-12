Virginia Fonseca não é mais rainha de bateria da Grande Rio - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca não é mais rainha de bateria da Grande Rio Reprodução/Instagram

Publicado 12/08/2026 21:28 | Atualizado 12/08/2026 21:29

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"Estes últimos meses me fizeram repensar e refletir sobre muitas coisas. Uma delas, foi ter me permitido viver de uma maneira mais tranquila, leve, aproveitando cada momento e entendendo que minha vida realmente mudou. Hoje tudo demanda muito mais da minha presença. No meio desse processo, eu e a minha família conversamos e decidimos que chegou o momento de viver um tempo de qualidade", explicou.

A influenciadora ressaltou que agora pretende se dedicar aos três filhos e os seus empreendimentos. "Venho com o coração apertado e cheio de verdade, me despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio. E antes de qualquer palavra, quero agradecer ao Carnaval e a Grande Rio por me permitirem sentir essa magia de perto. É uma experiência única viver o maior espetáculo da terra".

Virginia destacou o acolhimento recebido desde que chegou à agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. "Entre vaias e aplausos, a gente caminhou junto, de mãos dadas e com muita coragem dos dois lados. Reconheço também o peso disso. Sei o quanto é exaustivo, o quanto exige presença, o quanto pede comprometimento, e como disse anteriormente, não sei fazer nada pela metade. Isso é ter respeito por todos os que me apoiaram nessa jornada", disse.

Nas redes sociais, a Grande Rio agradeceu pelo período em que Virginia reinou à frente de seus ritmistas. "Um reinado muito especial! Hoje, nos despedimos de uma rainha que ficará marcada na nossa história. Nosso agradecimento por tanto empenho e amor ao nosso pavilhão. Ficam o carinho, o respeito e a gratidão por tanto empenho. Nossas jornadas seguirão eternamente ligadas e unidas", afirmou.

A estreia de Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí pela Grande Rio foi marcada por tensão. A influenciadora recebeu vaias de pessoas da arquibancada ao ser anunciada oficialmente como rainha de bateria da escola. A fantasia, que incluía um costeiro de aproximadamente 12 quilos, se tornou um dos assuntos mais comentados da noite.