União da Ilha anunciou saída de Gracyanne Barbosa - Reprodução/Instagram

União da Ilha anunciou saída de Gracyanne Barbosa Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2026 16:34

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"Foi um reinado de muita entrega, dedicação e amor pelo pavilhão azul, vermelho e branco. Você honrou as nossas cores com carisma, samba no pé, beleza e simpatia com a nossa comunidade. Em nome de toda a União da Ilha, o nosso mais sincero obrigado. A honra foi toda nossa por ter você ao lado da nossa bateria e da nossa comunidade, vivendo essa apaixonante jornada", destacou.

A agremiação desejou sucesso para à musa fitness em seus próximos projetos. "Saiba que a União da Ilha é a sua casa. As portas estarão sempre abertas para recebê-la em nossos ensaios, eventos e desfiles. Obrigado por tudo, Gracyanne".

No Carnaval deste ano, a ex-mulher de Belo desfilou de tênis após sofrer uma ruptura do tendão durante performance no quadro "Dança dos Famosos", exibido no "Domingão com Huck", em setembro de 2025. Gracyanne passou por cirurgia e a previsão de reabilitação total foi de nove meses.