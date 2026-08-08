Emoção e inovação: Noite dos Enredos eleva expectativas para desfiles

Outro momento que chamou atenção foi o vídeo feito por inteligência artificial para representar Monarco, que morreu em 2021 e será homenageado pela Portela. O vídeo do sambista no telão cantou ao lado da velha-guarda da escola, que se emocionou com a representação do lendário baluarte. A apresentação ainda teve um discurso do carnavalesco Paulo Barros e a presença de Olivia Diniz, viúva de Monarco.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rio Carnaval (@riocarnaval)

Para defender o título, a Viradouro apresenta o enredo “Griôs”, exaltando a contação de histórias. O cantor e compositor Altay Veloso se apresentou com vestimentas de guardiões da tradição oral, impressionando o público. O mestre de bateria Ciça, homenageado no desfile que deu o título à Vermelho e Branco no ano passado, o intérprete Wander Pires e componentes da escola cantaram Funga Alafia, uma música de boas-vindas originária do oeste da África.Vila Isabel, Salgueiro e Imperatriz também mostraram que pretendem brigar forte pelas primeiras colocações do Carnaval de 2027. A primeira deixou claro o potencial para explorar a obra ‘Torto Arado’, escrita por Itamar Vieira Junior, como uma adaptação para o formato de enredo.Já a Academia do Samba sonha com a décima estrela na força de Xica da Silva, discurso potente que cativou o público. Por fim, a Rainha de Ramos impressionou com a apresentação do enredo ‘A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia’, ampliando o olhar sobre as tradições dos maracatus de baque virado.Tradicional no calendário carnavalesco até o início dos anos 2000, quando era realizado em um formato voltado aos convidados das agremiações, a Noite dos Enredos foi remodelada em 2025 e passou a ser aberta ao público na Cidade do Samba.