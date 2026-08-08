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Emoção e inovação: Noite dos Enredos eleva expectativas para desfiles
Presença da pajé Zeneida Lima, Monarco em inteligência artificial e discursos potentes; veja destaques do esquenta para o Carnaval de 2027
Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) realizou, na noite desta sexta-feira (7), a tradicional Noite dos Enredos na Cidade do Samba, na Gamboa, na Zona Portuária da cidade. Após a abertura do Samba Que Elas Querem, as doze escolas do Grupo Especial emocionaram com merecidas homenagens e propostas de inovação, elevando a expectativa do público para uma forte disputa pelo título no Carnaval de 2027.
A União de Maricá abriu a Noite dos Enredos exaltando o antropólogo e educador Darcy Ribeiro, que será o homenageado pela estreante do Grupo Especial no Carnaval de 2027. A escola destacou diferentes momentos do escritor e o desfile percorre pela infância em Montes Claros, projetos idealizados, a relação com povos originários e educação. Por fim, encerra com uma Kuarup, ritual sagrado dos povos do Alto Xingu que celebra e eterniza grandes lideranças.
Logo em seguida, a Beija-Flor emocionou o público com a presença da pajé Zeneida Lima, aos 92 anos, que terá o seu legado destacado na Avenida. Neguinho também subiu no palco e cantou, ao lado de diversos componentes, o histórico samba-enredo “Pará - O mundo místico dos Caruanas nas Águas do Patu-Anu, de 1998.
A União de Maricá abriu a Noite dos Enredos exaltando o antropólogo e educador Darcy Ribeiro, que será o homenageado pela estreante do Grupo Especial no Carnaval de 2027. A escola destacou diferentes momentos do escritor e o desfile percorre pela infância em Montes Claros, projetos idealizados, a relação com povos originários e educação. Por fim, encerra com uma Kuarup, ritual sagrado dos povos do Alto Xingu que celebra e eterniza grandes lideranças.
Logo em seguida, a Beija-Flor emocionou o público com a presença da pajé Zeneida Lima, aos 92 anos, que terá o seu legado destacado na Avenida. Neguinho também subiu no palco e cantou, ao lado de diversos componentes, o histórico samba-enredo “Pará - O mundo místico dos Caruanas nas Águas do Patu-Anu, de 1998.
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Outro momento que chamou atenção foi o vídeo feito por inteligência artificial para representar Monarco, que morreu em 2021 e será homenageado pela Portela. O vídeo do sambista no telão cantou ao lado da velha-guarda da escola, que se emocionou com a representação do lendário baluarte. A apresentação ainda teve um discurso do carnavalesco Paulo Barros e a presença de Olivia Diniz, viúva de Monarco.
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Para defender o título, a Viradouro apresenta o enredo “Griôs”, exaltando a contação de histórias. O cantor e compositor Altay Veloso se apresentou com vestimentas de guardiões da tradição oral, impressionando o público. O mestre de bateria Ciça, homenageado no desfile que deu o título à Vermelho e Branco no ano passado, o intérprete Wander Pires e componentes da escola cantaram Funga Alafia, uma música de boas-vindas originária do oeste da África.
Vila Isabel, Salgueiro e Imperatriz também mostraram que pretendem brigar forte pelas primeiras colocações do Carnaval de 2027. A primeira deixou claro o potencial para explorar a obra ‘Torto Arado’, escrita por Itamar Vieira Junior, como uma adaptação para o formato de enredo.
Já a Academia do Samba sonha com a décima estrela na força de Xica da Silva, discurso potente que cativou o público. Por fim, a Rainha de Ramos impressionou com a apresentação do enredo ‘A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia’, ampliando o olhar sobre as tradições dos maracatus de baque virado.
Tradicional no calendário carnavalesco até o início dos anos 2000, quando era realizado em um formato voltado aos convidados das agremiações, a Noite dos Enredos foi remodelada em 2025 e passou a ser aberta ao público na Cidade do Samba.
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