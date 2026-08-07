Seleção da Paraíso do Tuiuti acontece no dia 23 de agosto e busca mulheres negras maiores de 18 anos para o Carnaval 2027Carlos Elias/Agência O Dia
Podem participar mulheres negras maiores de 18 anos. A audição será conduzida pelo coreógrafo Marlon Cruz, que procura integrantes com experiência em diferentes modalidades de dança, especialmente manifestações da cultura negra.
O enredo da agremiação é "Ciata: a mãe preta do samba", desenvolvido pelo carnavalesco Renato Lage em parceria com os historiadores Cláudio Russo e Luiz Antônio Simas. O Paraíso do Tuiuti será a terceira escola a desfilar no Domingo de Carnaval, em 7 de fevereiro de 2027, pela Série Ouro.
Serviço
Audição da comissão de frente do Tuiuti 2027
Data: 23 de agosto (domingo)
Horário: 11h
Local: Quadra do Tuiuti — Campo de São Cristóvão, 33, São Cristóvão
Perfil: Mulheres negras, maiores de 18 anos
Coreógrafo: Marlon Cruz
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