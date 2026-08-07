Seleção da Paraíso do Tuiuti acontece no dia 23 de agosto e busca mulheres negras maiores de 18 anos para o Carnaval 2027 - Carlos Elias/Agência O Dia

Seleção da Paraíso do Tuiuti acontece no dia 23 de agosto e busca mulheres negras maiores de 18 anos para o Carnaval 2027Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 07/08/2026 17:02





Podem participar mulheres negras maiores de 18 anos. A audição será conduzida pelo coreógrafo Marlon Cruz, que procura integrantes com experiência em diferentes modalidades de dança, especialmente manifestações da cultura negra. Rio - O Paraíso do Tuiuti vai realizar, no dia 23 de agosto, uma audição para selecionar mulheres negras que vão integrar a comissão de frente da escola no Carnaval 2027. O processo ocorrerá a partir das 11h, na quadra da agremiação, em São Cristóvão, na Zona Norte.Podem participar mulheres negras maiores de 18 anos. A audição será conduzida pelo coreógrafo Marlon Cruz, que procura integrantes com experiência em diferentes modalidades de dança, especialmente manifestações da cultura negra.

"Vamos buscar mulheres que tenham conhecimento geral em dança, principalmente, em manifestações negras, como samba, dança afro, capoeira", afirmou o coreógrafo.



O enredo da agremiação é "Ciata: a mãe preta do samba", desenvolvido pelo carnavalesco Renato Lage em parceria com os historiadores Cláudio Russo e Luiz Antônio Simas. O Paraíso do Tuiuti será a terceira escola a desfilar no Domingo de Carnaval, em 7 de fevereiro de 2027, pela Série Ouro.



Serviço



Audição da comissão de frente do Tuiuti 2027

Data: 23 de agosto (domingo)

Horário: 11h

Local: Quadra do Tuiuti — Campo de São Cristóvão, 33, São Cristóvão

Perfil: Mulheres negras, maiores de 18 anos

Coreógrafo: Marlon Cruz

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral