UPM abre recadastramento e inscrições para novos componentes - S1 Fotografia

UPM abre recadastramento e inscrições para novos componentesS1 Fotografia

Publicado 05/08/2026 13:50 | Atualizado 05/08/2026 18:02

Rio - A Unidos de Padre Miguel anunciou a abertura do recadastramento de componentes e das inscrições para novos integrantes para 2027. O atendimento será realizado no sábado (8), das 10h às 16h, na quadra da agremiação.

Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar uma foto 3x4, cópia do documento de identidade e cópia do comprovante de residência. A taxa de inscrição é de R$ 50, com pagamento aceito em dinheiro, Pix ou cartão.

O processo é destinado tanto aos componentes que já fazem parte da agremiação e precisam atualizar seus dados quanto àqueles que desejam vestir pela primeira vez as cores da UPM.

Em 2027, a agremiação da Série Ouro levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Yèyé Omó Ejá – A Coroação das Rainhas das Águas", desenvolvido pelos carnavalescos Allan Barbosa e Ricardo Hessez. A escola será a quarta a desfilar no sábado, dia 6 de fevereiro.