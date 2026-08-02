Giullia Buscaccio desfilará como musa da Vila Isabel - Divulgação

Giullia Buscaccio desfilará como musa da Vila IsabelDivulgação

Publicado 02/08/2026 05:00

Rio - A contagem regressiva para o Carnaval já começou para Giullia Buscaccio. Nova musa da Unidos de Vila Isabel, a atriz de 29 anos tem conciliado uma rotina de treinos e aulas de samba com as gravações da segunda temporada de "Os Donos do Jogo", série de sucesso da Netflix.

Para fazer bonito na Marquês de Sapucaí, a artista intensifica a musculação e foca no condicionamento cardiovascular. "Sei que o Carnaval é uma verdadeira maratona. Estou investindo muito nos treinos cardiovasculares para ganhar resistência e conseguir viver toda a temporada de ensaios e, principalmente, o desfile, com a energia que a Avenida exige", relata Giullia.

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Conhecida por papéis em novelas como "Velho Chico" (2019) e "Renascer" (2024), da TV Globo, a atriz também faz aulas de samba desde o início do ano. "Eu já tinha tido um contato bem breve com o samba quando participei da 'Dança dos Famosos' (2020), mas não se compara. Agora estou vivendo um processo muito mais profundo, entendendo a técnica, a musicalidade, a postura, a resistência e toda a entrega que o samba exige. É um aprendizado diário e que me faz admirar ainda mais quem dedica a vida a essa cultura."

Questionada sobre os 'fiscais de samba' que costumam criticar celebridades nos ensaios e até mesmo na Avenida, a atriz demonstra tranquilidade. "Sempre existirão opiniões e eu procuro lidar com isso de uma maneira muito equilibrada. Gosto de filtrar os comentários. As críticas construtivas, feitas com respeito e com o desejo genuíno de contribuir, são sempre bem-vindas, porque nos ajudam a evoluir. O restante eu prefiro não carregar comigo. Minha energia está totalmente direcionada para o que realmente importa: estudar, treinar, evoluir e honrar o convite que recebi. Tenho um respeito enorme pelo Carnaval e sei da responsabilidade que é ocupar esse lugar."

O convite, inclusive, foi aceito pela artista depois de uma recusa para desfilar na escola de Noel no carnaval deste ano. "Senti que era o tempo certo. Recebi com muita emoção, mas também com a tranquilidade de saber que fiz esse caminho da forma que acreditava ser a mais respeitosa. Hoje chego muito mais consciente da responsabilidade que é representar a Vila Isabel."

Em meio às preparações para a estreia na folia, Giullia grava a segunda temporada de "Os Donos do Jogo". Na série, que mergulha no submundo da contravenção, ela retorna ao papel de Suzana Guerra, uma mulher ambiciosa. Viver essa história na ficção ajudou a despertar a vontade da artista de pisar na Avenida.

"Eu já era completamente apaixonada pelo Carnaval muito antes da série, mas interpretar a Suzana despertou ainda mais esse sentimento. A personagem me aproximou dos bastidores, me fez compreender ainda mais a grandiosidade dessa manifestação cultural e aumentou minha admiração por todas as pessoas que fazem esse espetáculo acontecer. De certa forma, a ficção acabou encontrando uma paixão que eu já carregava comigo. Hoje, poder viver essa experiência também na vida real é um presente."

Para conciliar as filmagens e os compromissos com a agremiação, Giullia conta que "organização virou uma palavra de ordem" em sua vida. "Tenho me programado para conseguir conciliar tudo sem abrir mão de viver a escola. Para mim, ser musa vai muito além do desfile. Quero estar presente na quadra, participar dos ensaios, conhecer as pessoas, ouvir a comunidade e entender cada vez mais a história da Vila Isabel. Acho que esse vínculo faz toda a diferença e torna essa experiência muito mais verdadeira."





