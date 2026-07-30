Coletivo Babatunde, que vai estrear na Sapucaí, na imagem com a presidente Cátia Drumond@wagnerrodriguesrj
Imperatriz fará audição para comissão de frente
Seletiva, no próximo domingo (2), será aberta para homens e mulheres negros, maiores de 18 anos
Imperatriz fará audição para comissão de frente
Seletiva, no próximo domingo (2), será aberta para homens e mulheres negros, maiores de 18 anos
Bellinha Delfim recebe coroa da Viradouro e vídeo de Juliana Paes
Nova rainha de bateria se emocionou durante cerimônia na quadra da escola, em Niterói
Definido enredo do Império Serrano para 2027
Escola da Serrinha vai exaltar a resistência artística e o movimento estudantil durante a ditadura militar
Lorena Maria segue como musa da Unidos de Padre Miguel
Influenciadora revelou novidade em publicação nas redes sociais
Império Serrano anuncia novos mestre de bateria e intérprete
Mestre Gilmar Cunha retorna à escola, enquanto Daniel Silva assume o carro de som
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.