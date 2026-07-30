Coletivo Babatunde, que vai estrear na Sapucaí, na imagem com a presidente Cátia Drumond - @wagnerrodriguesrj

Coletivo Babatunde, que vai estrear na Sapucaí, na imagem com a presidente Cátia Drumond@wagnerrodriguesrj

Publicado 30/07/2026 10:02 | Atualizado 30/07/2026 10:04

Rio - O coletivo Babatunde, grupo responsável pela coreografia da comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense, realizará, no próximo domingo (2), a partir das 10h, na quadra da escola, em Ramos, uma audição para o Carnaval 2027.

A seletiva será aberta para homens e mulheres negros, acima de 18 anos, e que tenham experiência em dança afro ou em dança contemporânea. É importante, também, que os interessados já possuam alguma vivência em outras comissões de frente.

Estreante, o grupo, formado pelos coreógrafos Ana Gregório, Fagner Santos, Márcio Dellawegah e Sabrina Sant’Ana, pede, ainda, que os candidatos compareçam com roupas de ensaio em cores escuras, que permitam liberdade de movimento. As inscrições serão feitas no mesmo dia da audição, e a quadra fica na Rua Professor Lacé, 235, em Ramos.

A Imperatriz será a quarta escola a desfilar, fechando a noite de segunda-feira de Carnaval, dia 8 de fevereiro, com o enredo “A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia”, idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira.

