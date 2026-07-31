Marlon Cruz é o novo coreógrafo da comissão de frente do Paraíso do Tuiuti - Divulgação

Marlon Cruz é o novo coreógrafo da comissão de frente do Paraíso do TuiutiDivulgação

Publicado 31/07/2026 10:34

Rio - O Paraíso do Tuiuti anunciou, na noite desta quinta-feira (30), que Marlon Cruz é o novo coreógrafo da comissão de frente para o Carnaval 2027. O dançarino e professor agradeceu e reafirmou o compromisso com a agremiação do Grupo Especial.

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"Chego no Tuiuti, o Quilombo do Samba, para fortalecer ainda mais a minha identidade como um dos poucos pretos a liderar esse quesito. Quero agradecer ao presidente Renato Thor pela oportunidade. Tenho certeza que faremos história juntos", afirmou o coreógrafo.





O profissional começou a trajetória no Carnaval em 2019, como integrante de comissão de frente. A partir de 2024, passou



Ele também ministrou cursos, workshops, congressos e eventos de dança por todos os estados do Nordeste, consolidando uma intensa trajetória de formação de artistas. Internacionalmente, realizou três turnês pela Europa, levando o samba brasileiro para diferentes países e fortalecendo o intercâmbio cultural através da dança.



Apresentação e Carnaval 2027 Carioca de nascimento e pernambucano de coração, Marlon iniciou sua trajetória na dança no Rio e deu continuidade à formação em Recife, onde construiu a carreira como manifestante cultural, dançarino, professor e, posteriormente, coreógrafo.O profissional começou a trajetória no Carnaval em 2019, como integrante de comissão de frente. A partir de 2024, passou a assinar a mesma ala do Império Serrano, permanecendo à frente da agremiação da Serrinha . Em 2026, ampliou sua atuação ao comandar também a comissão de frente da Acadêmicos de Niterói.Ele também ministrou cursos, workshops, congressos e eventos de dança por todos os estados do Nordeste, consolidando uma intensa trajetória de formação de artistas. Internacionalmente, realizou três turnês pela Europa, levando o samba brasileiro para diferentes países e fortalecendo o intercâmbio cultural através da dança.

Marlon será apresentado oficialmente durante a festa de lançamento do samba-enredo do Tuiuti nesta sexta-feira (31), às 20h, na Cidade do Samba, Gamboa. O hino foi composto por Claudio Russo, Gustavo Clarão e Luiz Antônio Simas para embalar o enredo "Ciata: a mãe preta do samba"

No tema, desenvolvido pelo carnavalesco Renato Lage, a agremiação vai ressaltar a importância da homenageada na formação e na difusão do samba no Rio. No Carnaval do próximo ano, a escola será a terceira a desfilar no dia 7 de fevereiro na Marquês de Sapucaí.