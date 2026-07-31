Unidos do Jacarezinho homenageou Xande de Pilares no último desfileCarlos Junior / Arquivo O Dia
Não ficou nem o presidente! Jacarezinho desliga toda a diretoria
Escola vai anunciar novos titulares 'nos próximos dias'
Não ficou nem o presidente! Jacarezinho desliga toda a diretoria
Escola vai anunciar novos titulares 'nos próximos dias'
Paraíso do Tuiuti anuncia novo coreógrafo para comissão de frente
'Tenho certeza que faremos história juntos', afirmou Marlon Cruz
Imperatriz fará audição para comissão de frente
Seletiva, no próximo domingo (2), será aberta para homens e mulheres negros, maiores de 18 anos
Bellinha Delfim recebe coroa da Viradouro e vídeo de Juliana Paes
Nova rainha de bateria se emocionou durante cerimônia na quadra da escola, em Niterói
Definido enredo do Império Serrano para 2027
Escola da Serrinha vai exaltar a resistência artística e o movimento estudantil durante a ditadura militar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.