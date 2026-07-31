Unidos do Jacarezinho homenageou Xande de Pilares no último desfile - Carlos Junior / Arquivo O Dia

Unidos do Jacarezinho homenageou Xande de Pilares no último desfileCarlos Junior / Arquivo O Dia

Publicado 31/07/2026 12:42 | Atualizado 31/07/2026 12:56

A Unidos do Jacarezinho surpreendeu o mundo do samba, na noite desta quinta-feira (30), ao anunciar o desligamento de toda a sua diretoria, inclusive o presidente da escola, Mattheus Gonçalves.

Em comunicado, a agremiação informou que os novos titulares dos cargos serão anunciados "nos próximos dias".

Em 2026, com um enredo sobre a trajetória do cantor Xande de Pilares, a Jacarezinho, que sofreu com dois incêndios no pré-Carnaval, fez um desfile marcado por alegorias sem acabamento e problemas em fantasias, resultando no 15º lugar e rebaixamento. No entanto, a escola permaneceu na Série Ouro por conta das mudanças promovidas no grupo pela prefeitura e a Liga RJ.

Em 2027, a agremiação será a segunda a desfilar na sexta-feira de Carnaval, dia 5 de fevereiro, pela Série Ouro.

Leia a nota oficial:

"O GRES Unidos do Jacarezinho comunica o desligamento do presidente Mattheus Gonçalves, de seu vice-presidente e dos demais integrantes da diretoria da agremiação. A escola inicia um novo ciclo administrativo, com uma equipe que será apresentada nos próximos dias e ficará responsável pela condução dos trabalhos para o Carnaval 2027. Seguimos firmes em nosso compromisso com a comunidade, segmentos, componentes e torcedores, mantendo o foco na continuidade das atividades e na preparação para a próxima temporada".

