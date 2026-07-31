Cidade do Samba será uma das principais locações da TV Rio Carnaval Divulgação
A produção será feita em parceria com a Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (MARÉ), empresa pública de cultura e turismo de Maricá. A Cidade do Samba servirá como locação, bem como as quadras das escolas.
Megaestrutura nas disputas
A primeira empreitada da TV, que já conta com 152 mil seguidores no YouTube, será a transmissão do processo completo de escolhas de samba-enredo das 12 escolas do Grupo Especial.
As eliminatórias, semifinais e finais das demais agremiações vão somar 70 lives té setembro. O projeto deve gerar 300 horas ao vivo em dois meses, se considerada uma média de quatro horas por cada evento contemplado. A programação incluirá, também, programas sobre a história das agremiações.
Vale ressaltar que os desfiles oficiais vão seguir sendo transmitidos para mais de 130 países, através da parceria de longa data entre a Liesa e a TV Globo.
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