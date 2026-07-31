Cidade do Samba será uma das principais locações da TV Rio Carnaval - Divulgação

Cidade do Samba será uma das principais locações da TV Rio Carnaval Divulgação

Publicado 31/07/2026 13:35





A produção será feita em parceria com a Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (MARÉ), empresa pública de cultura e turismo de Maricá. A Cidade do Samba servirá como locação, bem como as quadras das escolas.



Megaestrutura nas disputas



A primeira empreitada da TV, que já conta com 152 mil seguidores no YouTube, será a transmissão do processo completo de escolhas de samba-enredo das 12 escolas do Grupo Especial.



As eliminatórias, semifinais e finais das demais agremiações vão somar 70 lives té setembro. O projeto deve gerar 300 horas ao vivo em dois meses, se considerada uma média de quatro horas por cada evento contemplado. A programação incluirá, também, programas sobre a história das agremiações. Rio - Fãs de Carnaval espalhados pelo Brasil acabam de ganhar um canal oficial para chamar de seu. Criada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) , a TV Rio Carnaval estreia na noite desta sexta-feira (31), apresentando o lançamento do hino do Paraíso do Tuiuti para 2027, na Cidade do Samba.A produção será feita em parceria com a Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (MARÉ), empresa pública de cultura e turismo de Maricá. A Cidade do Samba servirá como locação, bem como as quadras das escolas.A primeira empreitada da TV, que já conta com 152 mil seguidores no YouTube, será a transmissão do processo completo de escolhas de samba-enredo das 12 escolas do Grupo Especial.As eliminatórias, semifinais e finais das demais agremiações vão somar 70 lives té setembro. O projeto deve gerar 300 horas ao vivo em dois meses, se considerada uma média de quatro horas por cada evento contemplado. A programação incluirá, também, programas sobre a história das agremiações.

“O samba é construído diariamente nas quadras e barracões das escolas de samba. Sempre reforçamos essa mensagem, que agora será materializada pela TV Rio Carnaval. Ela nasce para aproximar todos os apaixonados pela festa que estão espalhados pelo Brasil e fora dele. Será também uma oportunidade de multiplicação do interesse no patrimônio cultural que as escolas representam”, destaca Gabriel David, presidente da Liesa.



Vale ressaltar que os desfiles oficiais vão seguir sendo transmitidos para mais de 130 países, através da parceria de longa data entre a Liesa e a TV Globo.

