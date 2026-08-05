Torto Arado: Carnavalescos da Vila fazem imersão na Chapada Diamantina

A equipe de carnaval da Unidos de Vila Isabel concluiu uma imersão pela Chapada Diamantina, na Bahia, como parte da pesquisa do enredo que levará à Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027: “Torto Arado – Sobre a terra há de viver sempre o mais forte” , inspirado na obra de Itamar Vieira Junior.

Ao longo de mais de 2 mil quilômetros, carnavalescos, pesquisadores e integrantes da equipe de criação visitaram cidades, comunidades quilombolas, grutas, cachoeiras e casas de Jarê, religião de matriz africana presente na região, marcada por influências do catolicismo popular e das religiosidades indígenas. O objetivo foi conhecer de perto o território onde se passa o romance e vivenciar, ao lado dos moradores, tradições, religiosidades e manifestações culturais que atravessam a obra.

Ambientado no sertão baiano, "Torto Arado" aborda, de forma poética, as relações entre o povo negro rural e a terra, tratando de temas como ancestralidade, espiritualidade, resistência e desigualdade social. Sucesso de público e crítica, o romance conquistou importantes prêmios literários e já ganhou adaptações para os palcos.

A viagem foi realizada por recomendação do próprio Itamar Vieira Junior, que também compartilhou orientações e colocou a equipe da Vila em contato com pessoas da região. Desde os primeiros encontros com os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora e com o pesquisador Vinicius Natal, o escritor destacou a importância da experiência em campo: era preciso percorrer os caminhos que inspiraram o livro. Seguindo essa orientação, a comitiva ouviu histórias, conheceu personagens e visitou lugares que ajudarão a construir a narrativa visual do desfile.

Gabriel Haddad destaca que a viagem também influenciou escolhas estéticas. “A região da Chapada Diamantina possui uma tradição de bordados muito interessante, o que já foi incorporado à linguagem do enredo, até porque é uma técnica muito pesquisada por mim e pelo Leonardo. Na cidade de Lençóis, pudemos folhear, inclusive, um livro publicado em forma de bordados, ou seja, um texto tecido em material têxtil. Com certeza, o público verá diferentes técnicas de bordado e beneficiamentos têxteis em muitas fantasias da Vila Isabel”, detalha.

“O Itamar sempre nos disse que Torto Arado nasceu da convivência com as pessoas da Chapada e das histórias que ouviu naquele território. Entendemos que não bastava pesquisar os temas do livro a partir do mergulho em outros livros; era preciso conhecer esses lugares e conversar com quem vive ali”, diz o pesquisador Vinicius Natal.

Para Haddad, a viagem consolidou a narrativa do desfile. “Conhecer a Chapada Diamantina nos permitiu compreender as camadas da escrita do Itamar e transformar isso em fantasias e carros alegóricos. A linguagem desse próximo Carnaval passa pelos caminhos da Chapada Diamantina.”

Leonardo Bora também ressalta a importância da experiência. “Percorrer esses caminhos, conhecer as comunidades quilombolas, ouvir os tambores das casas de Jarê e navegar por histórias transmitidas oralmente… tudo isso foi fundamental para entendermos ainda mais a força desse universo. Itamar é geógrafo e desenvolveu pesquisas acadêmicas a partir da sua vivência na Chapada Diamantina. O romance Torto Arado, portanto, é uma obra de ficção assentada em um território real. A poética do autor tem cores, cheiros e texturas que só conseguimos acessar lá, caminhando.”

A Vila será a quarta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 7 de fevereiro.

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