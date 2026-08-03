Sabrina Sato Reprodução / Instagram
Grávida, Sabrina Sato diz que pretende desfilar no Carnaval 2027
Apresentadora afirmou que deseja voltar à avenida como rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Vila Isabel após o nascimento do bebê
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