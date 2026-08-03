Sabrina Sato - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato Reprodução / Instagram

Publicado 03/08/2026 22:56 | Atualizado 03/08/2026 23:02

Rio - Grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes, Sabrina Sato já faz planos para depois da chegada do bebê. A apresentadora garantiu, nesta segunda-feira (3), que pretende manter a tradição e desfilar no Carnaval de 2027 pelas duas escolas das quais é rainha de bateria.

Durante participação no evento Earthshot Prize, Sabrina afirmou que pretende marcar presença tanto na Gaviões da Fiel, em São Paulo, quanto na Vila Isabel, no Rio de Janeiro.

"Claro que vai ter. Gaviões da Fiel, em São Paulo, e Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Minhas duas escolas do coração, minhas duas escolas que carrego no peito. Visto a camisa", afirmou.

A apresentadora demonstrou confiança de que conseguirá conciliar a maternidade com os compromissos na folia. "Claro que vai ter Carnaval, gente. Eu vim como rainha de bateria das duas escolas", completou.

Sabrina e Nicolas Prattes anunciaram a gravidez em junho. A novidade foi revelada em um vídeo narrado por Zoe, filha da apresentadora, que contou aos seguidores que a família iria aumentar.

Dias depois, o casal promoveu um chá revelação para descobrir o sexo do bebê ao lado de familiares e amigos.