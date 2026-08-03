Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói - Divulgação/Alexon Lamin

Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói Divulgação/Alexon Lamin

Publicado 03/08/2026 13:27

Rio - Thalita Zampirolli vai viver um novo capítulo de sua trajetória no samba. A empresária é a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói para o Carnaval de 2027, justamente no ano em que celebrará 16 anos de dedicação à folia.

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"Estou muito feliz e honrada por fazer parte da Acadêmicos de Niterói. O Carnaval transformou a minha vida e completar 16 anos nessa trajetória vivendo esse momento torna tudo ainda mais especial. Chego à escola com o coração aberto, muita admiração pela comunidade e o compromisso de representar essa agremiação da melhor forma possível", afirma.

Ao longo de sua trajetória, Thalita participou de diferentes projetos ligados ao Carnaval e fortaleceu sua presença no universo do samba. A chegada à Acadêmicos de Niterói representa a abertura de um novo ciclo, agora à frente da bateria da escola.

"Quero construir uma linda história ao lado de todos, participar de cada etapa dessa caminhada e corresponder à confiança depositada em mim com muito trabalho, dedicação e amor pelo samba. Tenho certeza de que faremos um Carnaval inesquecível", destaca.

A Acadêmicos de Niterói ganhou projeção nacional no Carnaval deste ano ao homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o enredo "Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil".