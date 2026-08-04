Rio - A Unidos do Porto da Pedra
, da Série Ouro, dará início, no próximo sábado (8), ao recadastramento dos componentes e à inscrição de novos integrantes para o desfile de 2027. O atendimento será realizado das 10h às 16h, na quadra da escola, em São Gonçalo.
Os interessados deverão apresentar uma foto 3x4, cópia do documento de identidade e do comprovante de residência. A taxa é de R$ 50, valor que inclui a carteirinha de componente e a camisa da comunidade.
A quadra fica na Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra, em São Gonçalo.
O enredo vai contar a história da missão artística realizada em Angola, no fim da década de 1970, que reuniu importantes nomes da música popular brasileira em uma imersão cultural no país africano. O título é “Porto Kalunga”.
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