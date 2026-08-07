As 17 escolas da Série Ouro apresentarão seus sambas-enredoDivulgação / Liga RJ
As definições dos sambas-enredo serão realizadas ao longo dos meses de agosto e setembro. O cronograma segue até 27 de setembro, com cada escola realizando sua final ou apresentação em sua quadra ou em outro local definido pela própria agremiação.
Segundo a Liga RJ, a organização de um calendário único tem como objetivo distribuir melhor as datas e facilitar o planejamento das escolas, compositores, segmentos e torcedores. A medida também permite que o público acompanhe um número maior de disputas durante a temporada.
Com as datas estabelecidas, as 17 escolas avançam para a reta decisiva da preparação para o Carnaval 2027. Os desfiles serão no dias 5 e 6 de fevereiro.
Agosto
08/08 (sábado): Estácio de Sá
23/08 (domingo): Unidos da Ponte
30/08 (domingo): Inocentes de Belford Roxo
Setembro
10/09 (quinta-feira): Acadêmicos de Vigário Geral
11/09 (sexta-feira): Unidos de Padre Miguel
12/09 (sábado): Porto da Pedra, União da Ilha e Acadêmicos de Santa Cruz
18/09 (sexta-feira): Acadêmicos de Niterói
19/09 (sábado): Arranco do Engenho de Dentro
20/09 (domingo): São Clemente, Botafogo Samba Clube e União do Parque Acari
25/09 (sexta-feira): Jacarezinho e Unidos de Bangu
26/09 (sábado): Império Serrano
27/09 (domingo): Em Cima da Hora
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.