As 17 escolas da Série Ouro apresentarão seus sambas-enredo - Divulgação / Liga RJ

As 17 escolas da Série Ouro apresentarão seus sambas-enredoDivulgação / Liga RJ

Publicado 07/08/2026 12:14 | Atualizado 07/08/2026 12:48

Rio - A temporada de definições dos sambas-enredo da Série Ouro para o Carnaval 2027 começa neste sábado (8), com a final da Estácio de Sá, a partir das 22h. Celebrando 100 anos, a agremiação é a primeira das 17 filiadas à Liga RJ a escolher a obra que levará para a Avenida.





As definições dos sambas-enredo serão realizadas ao longo dos meses de agosto e setembro. O cronograma segue até 27 de setembro, com cada escola realizando sua final ou apresentação em sua quadra ou em outro local definido pela própria agremiação.



Segundo a Liga RJ, a organização de um calendário único tem como objetivo distribuir melhor as datas e facilitar o planejamento das escolas, compositores, segmentos e torcedores. A medida também permite que o público acompanhe um número maior de disputas durante a temporada.



Com as datas estabelecidas, as 17 escolas avançam para a reta decisiva da preparação para o Carnaval 2027. Os desfiles serão no dias 5 e 6 de fevereiro. LEIA MAIS! Torto Arado: Carnavalescos da Vila fazem imersão na Chapada Diamantina As definições dos sambas-enredo serão realizadas ao longo dos meses de agosto e setembro. O cronograma segue até 27 de setembro, com cada escola realizando sua final ou apresentação em sua quadra ou em outro local definido pela própria agremiação.Segundo a Liga RJ, a organização de um calendário único tem como objetivo distribuir melhor as datas e facilitar o planejamento das escolas, compositores, segmentos e torcedores. A medida também permite que o público acompanhe um número maior de disputas durante a temporada.Com as datas estabelecidas, as 17 escolas avançam para a reta decisiva da preparação para o Carnaval 2027. Os desfiles serão no dias 5 e 6 de fevereiro.

Confira o calendário das finais de samba



Agosto

08/08 (sábado): Estácio de Sá

23/08 (domingo): Unidos da Ponte

30/08 (domingo): Inocentes de Belford Roxo



Setembro

10/09 (quinta-feira): Acadêmicos de Vigário Geral

11/09 (sexta-feira): Unidos de Padre Miguel

12/09 (sábado): Porto da Pedra, União da Ilha e Acadêmicos de Santa Cruz

18/09 (sexta-feira): Acadêmicos de Niterói

19/09 (sábado): Arranco do Engenho de Dentro

20/09 (domingo): São Clemente, Botafogo Samba Clube e União do Parque Acari

25/09 (sexta-feira): Jacarezinho e Unidos de Bangu

26/09 (sábado): Império Serrano

27/09 (domingo): Em Cima da Hora





