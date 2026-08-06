Coreógrafo Marcelo Misailidis (à direita) e sua equipe artística durante audição na Mocidade - Divulgação

Coreógrafo Marcelo Misailidis (à direita) e sua equipe artística durante audição na MocidadeDivulgação

Publicado 06/08/2026 10:31 | Atualizado 06/08/2026 10:31

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel reuniu quase 400 candidatos, na última terça-feira (4), em audição para comissão de frente. Conduzida pelo coreógrafo Marcelo Misailidis, a seleção contou com artistas de diferentes formações e linguagens cênicas.

Mais do que técnica, a audição buscou um elenco versátil e diverso, formado por profissionais capazes de transitar entre a dança, o teatro, a performance e outras expressões artísticas.

De acordo com a diretoria, a meta era encontrar um recorte da miscigenação cultural que caracteriza a América Latina.

"Somos um grande caldeirão de culturas, e queremos extrair desse universo um elenco que traduza essa diversidade em cena. Buscamos intérpretes de diferentes biotipos, com a versatilidade necessária para que tantas culturas possam ser expressas por meio do corpo e do movimento. Queremos que a matriz latino-americana esteja estampada na energia, na presença e na forma como esses corpos se movimentam", afirmou Misailidis.

O enredo de 2027 é "Latinamente Independente – Nosso Norte é o Sul em Remanifesto", do carnavalesco Jack Vasconcelos.