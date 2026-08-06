Coreógrafo Marcelo Misailidis (à direita) e sua equipe artística durante audição na MocidadeDivulgação
Mocidade reúne quase 400 candidatos em audição para comissão de frente
'Buscamos intérpretes de diferentes biotipos, com a versatilidade necessária para que tantas culturas possam ser expressas', disse coreógrafo
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Unidos de Padre Miguel abre inscrições para novos componentes
Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar uma foto 3x4, cópia do documento de identidade e comprovante de residência
Torto Arado: Carnavalescos da Vila fazem imersão na Chapada Diamantina
Para aprofundar pesquisas do enredo, equipe da agremiação percorreu mais de 2 mil quilômetros pela região
Porto da Pedra abre recadastramento e vagas para novos componentes
Taxa de inscrição é de R$ 50. O atendimento será realizado das 10h às 16h, na quadra da escola de samba, em São Gonçalo
Grávida, Sabrina Sato diz que pretende desfilar no Carnaval 2027
Apresentadora afirmou que deseja voltar à avenida como rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Vila Isabel após o nascimento do bebê
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