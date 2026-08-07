Matheus Olivério e Cíntya Santos formam o casal de mestre-sala e porta-bandeira da MangueiraAndré Duvivier
Casal de MS e PB da Mangueira posa para ensaio inspirado no enredo
Em 2027, a escola de samba levará para a Marquês de Sapucaí uma homenagem a Iansã, orixá das religiões de matriz africana
Unidos do Jacarezinho celebra 60 anos com show e feijoada gratuita
Festa de aniversário da agremiação contará com a apresentação de Marquinhos Sensação neste sábado (8)
Grátis! Porta-bandeira da Portela promove oficina de bailado no Centro
Atividade contará, também, com a presença do mestre-sala Vinícius Jesus; Ao todo, são 30 vagas para cada aula
Paraíso do Tuiuti faz audição para comissão de frente do Carnaval 2027
Escola abre audição para selecionar mulheres negras com experiência em diferentes modalidades de dança; escolha acontece em agosto
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Série Ouro inicia temporada de escolhas de samba-enredo para 2027
Estácio de Sá abre neste sábado (8) calendário das 17 escolas do grupo; cronograma vai até 27 de setembro
Noite dos Enredos abre temporada rumo ao Carnaval 2027 na Cidade do Samba
Evento gratuito vai reunir as 12 escolas do Grupo Especial, nesta sexta-feira
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