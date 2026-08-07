Matheus Olivério e Cíntya Santos formam o casal de mestre-sala e porta-bandeira da Mangueira - André Duvivier

Matheus Olivério e Cíntya Santos formam o casal de mestre-sala e porta-bandeira da MangueiraAndré Duvivier

Publicado 07/08/2026 13:48

Rio - Pela primeira vez, a Mangueira realizou um editorial inspirado no "Casal do Dendê", dando protagonismo à porta-bandeira Cíntya Santos e ao mestre-sala Matheus Olivério. O ensaio parte da força de Xangô e Iansã para apresentar algumas das primeiras pistas estéticas de "Oyá Por nós", enredo com o qual a escola vai celebrar Iansã no Carnaval de 2027

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"É com o coração transbordando de orgulho que compartilho a emoção de representar o Casal do Dendê na minha amada Estação Primeira de Mangueira. Evocando a energia, a justiça e o movimento de Xangô e Iansã, é um compromisso que assumo com toda a minha alma, com respeito aos que vieram antes e à comunidade", afirma Cíntya Santos.

Para Matheus Oliverio, a representação mostra a força da ancestralidade por meio do samba. "Xangô simboliza a justiça e o equilíbrio, e trazer essa energia para esse trabalho foi uma forma de homenagear a riqueza das tradições afro-brasileiras e mostrar que o samba também é um espaço de resistência, identidade e espiritualidade. Espero que quem assistir possa se conectar com a beleza da nossa cultura e compreender a importância do nosso enredo em preservar e valorizar nossas origens", pontua o mestre-sala.

A dupla incorpora referências de Xangô e Iansã, estabelecendo uma conexão entre a identidade construída pelo casal e o universo deste potente orixá que atravessará o próximo Carnaval mangueirense. A produção aposta na imagem como linguagem para falar de ancestralidade, movimento, força e beleza.

Segundo a direção da escola, os mesmos figurinos também serão utilizados na Noite dos Enredos, evento promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), que apresenta um musical desenvolvido a partir dos personagens.