Alerta foi enviado a moradores nesta sexta-feira (7) - Reprodução/Rede Social

Alerta foi enviado a moradores nesta sexta-feira (7)Reprodução/Rede Social

Publicado 07/08/2026 06:38 | Atualizado 07/08/2026 13:52

Além disso, a Prefeitura do Rio informa que os parques públicos municipais, urbanos e naturais, fecharão às 12h nesta sexta-feira (07/08), por conta da confirmação de previsão meteorológica com ventos acima de 90km/h na cidade, com o objetivo de resguardar a segurança da população nessas áreas.

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Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou que a ventania pode se intensificar entre o fim da manhã e o início da tarde.



"Provavelmente no fim da manhã e no início da tarde que a gente tem previsão de ventos mais fortes. Por isso, a gente já tomou todas as medidas de prevenção e suspendeu as aulas no município e também no estado. Quem puder, evite deslocamentos hoje. Isso ajuda e previne", afirmou.



Segundo a meteorologista do Centro de Operações Rio, Mayara Villela, uma frente fria se aproxima da cidade.



"Ao longo do dia de hoje, estamos tendo a aproximação de uma frente fria que, no momento, está no estado de São Paulo. No início da manhã, tivemos chuva na cidade do Rio devido a uma linha de instabilidade associada a essa frente fria. Houve chuva fraca na Zona Norte e em pontos da Zona Sudoeste. Esse núcleo já não atua mais na cidade e se deslocou em direção à Baía de Guanabara. No momento, há apenas ventos moderados na cidade do Rio de Janeiro", frisou.



Em meio a instabilidade no tempo, as cidades que suspenderam as aulas são: Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados, Belford Roxo, Itaguaí, Seropédica, Duque de Caxias e Nilópolis, na Baixada Fluminense; Petrópolis, na Região Serrana; Niterói, na Região Metropolitana; e Paraty, Mangaratiba e Angra dos Reis, na Costa Verde.



Em Maricá, na Região Metropolitana, os alunos chegaram a comparecer às escolas pela manhã, mas foram liberados mais cedo. O funcionamento nos turnos da tarde e da noite permanece suspenso.



Além dessas unidades, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância (Cecierj), a Universidade do Estado do Rio (Uerj) e o Colégio Pedro II cancelaram as atividades presenciais em todos os campus.

Apesar do alerta, até o início da manhã, o Aeroporto Santos Dumont e o Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, operam normalmente, em modo visual, sem registro de atrasos ou cancelamento de voos.



Por conta da previsão, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros e demais órgãos envolvidos permanecem mobilizados, acompanhando a evolução das condições climáticas e mantendo contato permanente com os municípios para eventual necessidade de resposta. Por volta das 7h, um novo alerta indicou ventos fortes a muito fortes nas regiões Baixada Fluminense, Sul Fluminense e Costa Verde.

A orientação é que a população evite permanecer próxima a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pelos ventos fortes. Também é recomendado não estacionar veículos sob árvores, manter portas e janelas fechadas, recolher objetos soltos em varandas e sacadas, evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos e não tocar em cabos elétricos caídos.



Em caso de necessidade, cariocas podem acionar os serviços de emergência pelos telefones 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.

Previsão do tempo

Segundo o Alerta Rio, nesta sexta-feira (7) o céu estará parcialmente nublado a nublado e há previsão de pancadas de chuva moderada de forma isolada a partir do final da tarde. Os ventos estarão fortes (de 52km/h a 76km/h) a partir do período da manhã, podendo ser pontualmente muito fortes (acima de 76km/h) ao longo do dia.

As temperaturas permanecerão elevadas, com mínima prevista de 20°C e máxima prevista de 37°C. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 20% e 30% no período da tarde.

No sábado (8), devido à rápida passagem de uma frente fria, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca a moderada isolada no período da madrugada na cidade do Rio. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), com rajadas isoladas de intensidade fortes (de 52km/h a 76km/h) no período da madrugada. Os termômetros ficarão entre 35ºC e 17ºC.



No domingo (9), a aproximação e passagem de uma nova frente fria no oceano influenciará o tempo. A nebulosidade aumentará no final do dia e há previsão de chuva fraca isolada a partir da noite. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) com rajadas fortes (de 52km/h a 76km/h). A temperatura permanecerá estável, com máxima de 33ºC e mínima de 17ºC.

Relembre a última ventania

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu mais de 290 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, como cortes de árvores, salvamentos de pessoas e desabamentos. O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.

