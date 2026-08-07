Alerta foi enviado a moradores nesta sexta-feira (7)Reprodução/Rede Social

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Ana Fernanda Freire
Rio - A Defesa Civil emitiu um novo alerta de ventos fortes na madrugada desta sexta-feira (7) para os celulares dos moradores do Rio. O município entrou em Estágio 3 às 13h desta sexta, com previsão de rajadas acima de 90 km. Por medida de segurança, escolas estaduais e de outros 15 municípios, incluindo a capital, suspenderam o funcionamento ao longo do dia.
Além disso, a Prefeitura do Rio informa que os parques públicos municipais, urbanos e naturais, fecharão às 12h nesta sexta-feira (07/08), por conta da confirmação de previsão meteorológica com ventos acima de 90km/h na cidade, com o objetivo de resguardar a segurança da população nessas áreas.
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Ventania do último dia 29 provocou quedas de árvores em diversas regiões da cidade - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Escolas municipais suspenderam as aulas nesta sexta-feira (7) - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Segundo o Centro de Operações Rio, fortes ventos foram registrados durante a madrugada na Estação do Vidigal, na Zona Sul. Às 2h20, a ventania chegou a 43,1 km/h, às 2h45 a 54,6 km/h e às 3h15m a 51,8 km/h. O estado e prefeitura orientam deslocamento apenas em caso de necessidade.

Esse é o segundo aviso emitido em menos de uma semana. Na última terça (4), a prefeitura informou que os ventos poderiam chegar a 75 km/h. Já nesta quarta (6), informações do Climatempo previam rajadas até 110 km/h nesta sexta.
Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou que a ventania pode se intensificar entre o fim da manhã e o início da tarde.

"Provavelmente no fim da manhã e no início da tarde que a gente tem previsão de ventos mais fortes. Por isso, a gente já tomou todas as medidas de prevenção e suspendeu as aulas no município e também no estado. Quem puder, evite deslocamentos hoje. Isso ajuda e previne", afirmou.
Segundo a meteorologista do Centro de Operações Rio, Mayara Villela, uma frente fria se aproxima da cidade.

"Ao longo do dia de hoje, estamos tendo a aproximação de uma frente fria que, no momento, está no estado de São Paulo. No início da manhã, tivemos chuva na cidade do Rio devido a uma linha de instabilidade associada a essa frente fria. Houve chuva fraca na Zona Norte e em pontos da Zona Sudoeste. Esse núcleo já não atua mais na cidade e se deslocou em direção à Baía de Guanabara. No momento, há apenas ventos moderados na cidade do Rio de Janeiro", frisou.

Em meio a instabilidade no tempo, as cidades que suspenderam as aulas são: Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados, Belford Roxo, Itaguaí, Seropédica, Duque de Caxias e Nilópolis, na Baixada Fluminense; Petrópolis, na Região Serrana; Niterói, na Região Metropolitana; e Paraty, Mangaratiba e Angra dos Reis, na Costa Verde.

Em Maricá, na Região Metropolitana, os alunos chegaram a comparecer às escolas pela manhã, mas foram liberados mais cedo. O funcionamento nos turnos da tarde e da noite permanece suspenso.
Além dessas unidades, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância (Cecierj), a Universidade do Estado do Rio (Uerj) e o Colégio Pedro II cancelaram as atividades presenciais em todos os campus.
Apesar do alerta, até o início da manhã, o Aeroporto Santos Dumont e o Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, operam normalmente, em modo visual, sem registro de atrasos ou cancelamento de voos.

Por conta da previsão, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros e demais órgãos envolvidos permanecem mobilizados, acompanhando a evolução das condições climáticas e mantendo contato permanente com os municípios para eventual necessidade de resposta. Por volta das 7h, um novo alerta indicou ventos fortes a muito fortes nas regiões Baixada Fluminense, Sul Fluminense e Costa Verde.
A orientação é que a população evite permanecer próxima a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pelos ventos fortes. Também é recomendado não estacionar veículos sob árvores, manter portas e janelas fechadas, recolher objetos soltos em varandas e sacadas, evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos e não tocar em cabos elétricos caídos.

Em caso de necessidade, cariocas podem acionar os serviços de emergência pelos telefones 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.
Previsão do tempo
Segundo o Alerta Rio, nesta sexta-feira (7) o céu estará parcialmente nublado a nublado e há previsão de pancadas de chuva moderada de forma isolada a partir do final da tarde. Os ventos estarão fortes (de 52km/h a 76km/h) a partir do período da manhã, podendo ser pontualmente muito fortes (acima de 76km/h) ao longo do dia.
As temperaturas permanecerão elevadas, com mínima prevista de 20°C e máxima prevista de 37°C. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 20% e 30% no período da tarde.
No sábado (8), devido à rápida passagem de uma frente fria, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca a moderada isolada no período da madrugada na cidade do Rio. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), com rajadas isoladas de intensidade fortes (de 52km/h a 76km/h) no período da madrugada. Os termômetros ficarão entre 35ºC e 17ºC.

No domingo (9), a aproximação e passagem de uma nova frente fria no oceano influenciará o tempo. A nebulosidade aumentará no final do dia e há previsão de chuva fraca isolada a partir da noite. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) com rajadas fortes (de 52km/h a 76km/h). A temperatura permanecerá estável, com máxima de 33ºC e mínima de 17ºC.
Relembre a última ventania
Uma forte ventania atingiu o Estado do Rio, no último dia 29, causando transtornos e apagões em diferentes regiões. O ex-jogador do Botafogo, Tassio Maia dos Santos, e o amigo, Vandré Cordeiro da Silva, morreram após serem atingidos por um muro em Santa Teresa, na região central do Rio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu mais de 290 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, como cortes de árvores, salvamentos de pessoas e desabamentos. O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.
Em Paraty, na Costa Verde, os militares encontraram um corpo durante as buscas por um homem que havia desaparecido no mar da Praia de Tarituba.
Ao todo, cerca de 1,1 milhão de domicílios chegaram a ficar sem luz.