Escola da rede municipal de ensino do RioReginaldo Pimenta/O DIA
INFORME 21:00. A Prefeitura do Rio informa que as aulas da rede pública municipal estão suspensas nesta sexta-feira (07/08/26) devido a confirmação da previsão metereológica de ventos acima de 90km/h na cidade. É uma medida de prevenção para proteger as crianças, as famílias e…— Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) August 7, 2026
Mais cedo, o prefeito Eduardo Cavaliere participou de uma atualização sobre as condições climáticas ao lado da meteorologista-chefe do COR, Juliana Nunes. Na ocasião, a especialista explicou que os ventos mais intensos devem começar a ser registrados ainda durante a manhã de sexta-feira.
“Os modelos meteorológicos estão indicando ventos realmente mais intensos, principalmente na tarde e noite da sexta-feira. Em alguns pontos, as rajadas podem chegar a 90 km/h”, afirmou Juliana.
Diante do cenário, a cidade entrou em Estágio 2 às 19h desta quinta-feira, nível que indica risco de ocorrências de alto impacto e exige mobilização preventiva dos órgãos municipais.
A Prefeitura informou que as equipes operacionais permanecerão de prontidão para atender eventuais ocorrências relacionadas às condições do tempo. A recomendação é que a população acompanhe os alertas oficiais e evite áreas com árvores, estruturas metálicas, placas publicitárias e regiões sujeitas a quedas de galhos durante os períodos de ventania.
Ao todo, o Corpo de Bombeiros atendeu quase 300 ocorrências, incluindo queda de árvores sobre fiação e veículos, desabamentos e destruição de coberturas de postos de gasolina. Os ventos fortes também provocaram apagões severos: cerca de 1,1 milhão de domicílios ficaram sem energia elétrica em municípios como Rio de Janeiro, Niterói e Itaguaí.
O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) informou que a cidade do Rio de Janeiro entrou em Estágio 2 às 19h desta quinta-feira (6), em razão da previsão de aumento da intensidade dos ventos entre a noite de hoje e o próximo domingo (9).
Previsão meteorológica para as próximas horas
Segundo o sistema Alerta Rio, para a noite desta quinta-feira a previsão é de céu entre parcialmente nublado e nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada em pontos isolados. Os ventos devem variar em intensidade moderada, com velocidades entre 18,5 km/h e 51,9 km/h.
Na sexta-feira (7), a chegada de uma frente fria deve provocar um reforço dos ventos, com rajadas que podem variar de fortes (52 km/h a 76 km/h) a muito fortes (acima de 76 km/h) a partir da manhã. A previsão também indica céu parcialmente nublado a nublado e ocorrência de pancadas isoladas de chuva no fim da tarde.
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