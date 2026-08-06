Escola da rede municipal de ensino do Rio - Reginaldo Pimenta/O DIA

Escola da rede municipal de ensino do RioReginaldo Pimenta/O DIA

Publicado 06/08/2026 21:41 | Atualizado 06/08/2026 22:38

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na noite desta quinta-feira (6), a suspensão das aulas da rede pública municipal nesta sexta-feira (7) em razão da previsão de ventos que podem ultrapassar 90 km/h em diferentes regiões da cidade . A decisão saiu em edição extra do Diário Oficial.

INFORME 21:00. A Prefeitura do Rio informa que as aulas da rede pública municipal estão suspensas nesta sexta-feira (07/08/26) devido a confirmação da previsão metereológica de ventos acima de 90km/h na cidade. É uma medida de prevenção para proteger as crianças, as famílias e… — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) August 7, 2026

O governo do Rio de Janeiro também determinou a suspensão das aulas na rede estadual de ensino e nas unidades da Faetec. O comunicado foi postado no perfil oficial do Executivo no Instagram. De acordo com a publicação, as autoridades farão o monitoramento da situação.

A medida foi adotada após a confirmação dos prognósticos meteorológicos que indicam a atuação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão no oceano. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), os ventos devem se intensificar ao longo do dia, principalmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de rajadas classificadas como fortes e muito fortes.



Mais cedo, o prefeito Eduardo Cavaliere participou de uma atualização sobre as condições climáticas ao lado da meteorologista-chefe do COR, Juliana Nunes. Na ocasião, a especialista explicou que os ventos mais intensos devem começar a ser registrados ainda durante a manhã de sexta-feira.



“Os modelos meteorológicos estão indicando ventos realmente mais intensos, principalmente na tarde e noite da sexta-feira. Em alguns pontos, as rajadas podem chegar a 90 km/h”, afirmou Juliana.



Diante do cenário, a cidade entrou em Estágio 2 às 19h desta quinta-feira, nível que indica risco de ocorrências de alto impacto e exige mobilização preventiva dos órgãos municipais.



A Prefeitura informou que as equipes operacionais permanecerão de prontidão para atender eventuais ocorrências relacionadas às condições do tempo. A recomendação é que a população acompanhe os alertas oficiais e evite áreas com árvores, estruturas metálicas, placas publicitárias e regiões sujeitas a quedas de galhos durante os períodos de ventania.



Relembre o impacto

Na última quinta-feira (29), uma ventania causou rastros de destruição e deixou três mortos no estado. Duas das vítimas morreram após a queda de um muro em Santa Teresa, na Região Central da capital, e a terceira pessoa foi encontrada morta no mar em Paraty, na Costa Verde.



Ao todo, o Corpo de Bombeiros atendeu quase 300 ocorrências, incluindo queda de árvores sobre fiação e veículos, desabamentos e destruição de coberturas de postos de gasolina. Os ventos fortes também provocaram apagões severos: cerca de 1,1 milhão de domicílios ficaram sem energia elétrica em municípios como Rio de Janeiro, Niterói e Itaguaí.

Rio entra no Estágio 2 devido à previsão de ventos fortes



O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) informou que a cidade do Rio de Janeiro entrou em Estágio 2 às 19h desta quinta-feira (6), em razão da previsão de aumento da intensidade dos ventos entre a noite de hoje e o próximo domingo (9).



Previsão meteorológica para as próximas horas



Segundo o sistema Alerta Rio, para a noite desta quinta-feira a previsão é de céu entre parcialmente nublado e nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada em pontos isolados. Os ventos devem variar em intensidade moderada, com velocidades entre 18,5 km/h e 51,9 km/h.



Na sexta-feira (7), a chegada de uma frente fria deve provocar um reforço dos ventos, com rajadas que podem variar de fortes (52 km/h a 76 km/h) a muito fortes (acima de 76 km/h) a partir da manhã. A previsão também indica céu parcialmente nublado a nublado e ocorrência de pancadas isoladas de chuva no fim da tarde.