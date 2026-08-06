Vento derruba poste com semáforo, na Rua Tucumã, no Flamengo - Divulgação

Vento derruba poste com semáforo, na Rua Tucumã, no FlamengoDivulgação

Publicado 06/08/2026 18:44 | Atualizado 06/08/2026 21:04

Rio - Um alerta de ventania severa coloca o estado do Rio de Janeiro sob risco, nesta sexta-feira (7) . Impulsionadas pelo avanço de uma frente fria e pela formação de um ciclone extratropical no oceano, rajadas de vento, que podem variar de 90 km/h a 110 km/h, ameaçam provocar queda de árvores, estragos na rede elétrica e destelhamentos, com impacto principal na faixa litorânea e na Região Metropolitana.

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Segundo o Climatempo, o fenômeno ocorre por causa do deslocamento de um sistema meteorológico vindo do Sul do país, que aumenta a diferença de pressão atmosférica e favorece a intensificação dos ventos na costa fluminense. Segundo o Climatempo, o fenômeno ocorre por causa do deslocamento de um sistema meteorológico vindo do Sul do país, que aumenta a diferença de pressão atmosférica e favorece a intensificação dos ventos na costa fluminense.

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Em entrevista ao O DIA, o meteorologista Paulo Hofacker explicou que o sistema de baixa pressão que atua no Sul do Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai e à Argentina, avança em direção ao Atlântico Sul e influencia diretamente o tempo no Sudeste.

Em entrevista ao, o meteorologista Paulo Hofacker explicou que o sistema de baixa pressão que atua no Sul do Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai e à Argentina, avança em direção ao Atlântico Sul e influencia diretamente o tempo no Sudeste.

"Esse sistema está em deslocamento para uma região mais próxima do Atlântico Sul, na altura do Sudeste do Brasil, e vai fazer com que comecemos a ter condições para rajadas de vento mais intensas no Rio de Janeiro. Ao longo desta sexta-feira, essas rajadas podem ser significativas, entre 70 km/h e 100 km/h em algumas localidades, como o Sul Fluminense, a Costa Verde, o Norte Fluminense, a região de Cabo Frio e Arraial do Cabo, além da Região Metropolitana do Rio", afirmou.



O especialista destacou o motivo de a faixa litorânea sentir o maior impacto. "Essas rajadas serão mais fortes na região litorânea porque o sistema está no oceano, fazendo com que o vento atinja a costa com maior intensidade", explicou.



Hofacker pontuou ainda que o sistema pode passar por um processo de queda rápida da pressão atmosférica, o que intensifica a atuação do ciclone. Apesar do risco de ventos fortes, o meteorologista ressaltou que a dinâmica da ventania será diferente da registrada na semana passada.



"Essas rajadas não vão ser contínuas. Elas serão mais isoladas, o que pode aumentar os riscos, porque pegam a população de surpresa, justamente por ocorrerem de uma hora para outra", alertou.



A orientação das autoridades é evitar abrigo sob árvores, postes, estruturas frágeis e coberturas metálicas durante os momentos de vento forte. Também é recomendado evitar a permanência em praias e atividades no mar devido ao alto risco de ressaca.

Alerta da Prefeitura

Em vídeo divulgado no Centro de Operações Rio (COR) na noite desta quinta (6), o prefeito Eduardo Cavaliere e a meteorologista-chefe do órgão, Juliana Nunes, alertaram a população para a chegada da ventania entre sexta-feira (7) e sábado (8).

Segundo a especialista, as rajadas podem começar a ganhar intensidade ainda no fim da manhã de sexta-feira, inicialmente na Zona Oeste, avançando para outras regiões ao longo do dia. A previsão indica ventos de até 90 km/h, principalmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de persistência até a madrugada de sábado. Além disso, há chance de pancadas isoladas de chuva durante a passagem do sistema.

Durante o pronunciamento, Cavaliere informou que o município retornaria ao Estágio 2 de monitoramento a partir das 19h desta quinta-feira (6), medida que mobilizou órgãos operacionais para atuação preventiva.

“A Prefeitura está preparada, monitorando a cidade 24 horas por dia. Com informação e prevenção, o Rio consegue enfrentar qualquer mudança do tempo com muito mais segurança”, afirmou o prefeito.

Já Juliana destacou que os modelos meteorológicos apontam um cenário mais severo do que o registrado nos últimos dias. “Os modelos indicam ventos realmente mais intensos, principalmente na tarde e noite da sexta-feira. Em alguns pontos, eles podem chegar a 90 quilômetros por hora”, explicou.

Relembre o impacto





Ao todo, o Na última quinta-feira (29), uma ventania causou rastros de destruição e deixou três mortos no estado. Duas das vítimas morreram após a queda de um muro em Santa Teresa, na Região Central da capital, e a terceira pessoa foi encontrada morta no mar em Paraty, na Costa Verde.Ao todo, o Corpo de Bombeiros atendeu quase 300 ocorrências , incluindo queda de árvores sobre fiação e veículos, desabamentos e destruição de coberturas de postos de gasolina. Os ventos fortes também provocaram apagões severos: cerca de 1,1 milhão de domicílios ficaram sem energia elétrica em municípios como Rio de Janeiro, Niterói e Itaguaí.

Rio entra no Estágio 2 devido à previsão de ventos fortes



O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) informou que a cidade do Rio de Janeiro entrou em Estágio 2 às 19h desta quinta-feira (6), em razão da previsão de aumento da intensidade dos ventos entre a noite de hoje e o próximo domingo (9).



Previsão meteorológica para as próximas horas



Segundo o sistema Alerta Rio, para a noite desta quinta-feira a previsão é de céu entre parcialmente nublado e nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada em pontos isolados. Os ventos devem variar em intensidade moderada, com velocidades entre 18,5 km/h e 51,9 km/h.



Na sexta-feira (7), a chegada de uma frente fria deve provocar um reforço dos ventos, com rajadas que podem variar de fortes (52 km/h a 76 km/h) a muito fortes (acima de 76 km/h) a partir da manhã. A previsão também indica céu parcialmente nublado a nublado e ocorrência de pancadas isoladas de chuva no fim da tarde.



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral