Ideb é o principal indicador que mede a qualidade do ensino brasileiro - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Ideb é o principal indicador que mede a qualidade do ensino brasileiroRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 06/08/2026 18:00 | Atualizado 06/08/2026 21:51

Rio - A rede municipal de ensino do Rio de Janeiro alcançou nota 6,2 nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025 , divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado representa o maior índice da série histórica da capital e ficou acima da média nacional, que atingiu 6,1.





Nos anos finais do Ensino Fundamental, a rede municipal registrou nota 5,2, também acima da média brasileira, que ficou em 5,0. Os dados mostram uma trajetória de crescimento da capital nos últimos ciclos de avaliação. Em 2021, o Ideb dos anos iniciais da rede municipal era de 5,4. Em 2023, passou para 6,0, chegando agora a 6,2. Já nos anos finais, o índice evoluiu de 5,0 para 5,2 no mesmo período. LEIA MAIS: Ideb: Educação avança, mas ainda não bate maioria das metas de 2021 Nos anos finais do Ensino Fundamental, a rede municipal registrou nota 5,2, também acima da média brasileira, que ficou em 5,0. Os dados mostram uma trajetória de crescimento da capital nos últimos ciclos de avaliação. Em 2021, o Ideb dos anos iniciais da rede municipal era de 5,4. Em 2023, passou para 6,0, chegando agora a 6,2. Já nos anos finais, o índice evoluiu de 5,0 para 5,2 no mesmo período.

Os resultados colocam a capital acima da média nacional nas duas etapas avaliadas. No Brasil, o Ideb atingiu 6,1 nos anos iniciais e 5,0 nos anos finais do Ensino Fundamental. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a rede atende atualmente cerca de 586 mil estudantes distribuídos em 1.558 escolas.



O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) comemorou o resultado da avaliação. "A educação é um dos investimentos mais importantes que uma cidade pode fazer. O resultado do Rio mostra que, com planejamento, metas claras, valorização dos profissionais e foco na aprendizagem, é possível transformar a vida das crianças", afirmou.



O secretário municipal de Educação, Hugo Nepomuceno, destacou o trabalho realizado pela rede ao longo dos últimos anos.



“Esse resultado é fruto de uma gestão baseada em planejamento, acompanhamento permanente e compromisso com a aprendizagem dos alunos. É uma conquista construída diariamente por nossos professores, diretores, equipes pedagógicas e todos os profissionais que fazem a educação acontecer nas escolas”, declarou.



Estado fica abaixo da média nacional no ensino médio



Já o estado do Rio de Janeiro registrou nota 4,2 no Ideb, abaixo da média nacional de 4,5. O desempenho colocou o estado na décima posição do ranking nacional, empatado com Acre, Rio Grande do Norte e Rondônia.



A rede estadual de ensino médio, considerando as modalidades tradicional e profissionalizante, apresentou o segundo pior resultado do país, à frente apenas do Distrito Federal. Os dados municipais divulgados pelo MEC contemplam exclusivamente as redes públicas de ensino.



Interior apresenta resultados acima da média



Entre os destaques do estado aparece o município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O Ideb geral da cidade passou de 6,7 em 2023 para 7,4 em 2025, superando a média nacional.



Outro município citado nos levantamentos educacionais foi Maricá, que obteve o melhor resultado da Região Metropolitana nos anos iniciais do Ensino Fundamental.



Consultoria aponta gestão e uso de dados como fatores de avanço



O desempenho da capital também foi comentado por Vinicius Brum, vice-presidente da unidade de Educação e Setor Público da consultoria Falconi, que atuou em projetos de gestão educacional no município.



“Gestores precisam manter uma busca contínua por formas de aprimorar processos e indicadores, com apoio da inteligência de dados, para melhorar a qualidade do ensino e do aprendizado de crianças e jovens”, afirmou Brum.

O Ideb é calculado a partir do desempenho dos estudantes em avaliações nacionais e dos indicadores de fluxo escolar, como aprovação e permanência dos alunos. O índice é divulgado a cada dois anos pelo Ministério da Educação e serve como uma das principais referências para medir a qualidade da educação básica no país.