Ideb é o principal indicador que mede a qualidade do ensino brasileiroRafa Neddermeyer / Agência Brasil

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Leonardo Brito
Rio - A rede municipal de ensino do Rio de Janeiro alcançou nota 6,2 nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado representa o maior índice da série histórica da capital e ficou acima da média nacional, que atingiu 6,1.
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Nos anos finais do Ensino Fundamental, a rede municipal registrou nota 5,2, também acima da média brasileira, que ficou em 5,0. Os dados mostram uma trajetória de crescimento da capital nos últimos ciclos de avaliação. Em 2021, o Ideb dos anos iniciais da rede municipal era de 5,4. Em 2023, passou para 6,0, chegando agora a 6,2. Já nos anos finais, o índice evoluiu de 5,0 para 5,2 no mesmo período.
Os resultados colocam a capital acima da média nacional nas duas etapas avaliadas. No Brasil, o Ideb atingiu 6,1 nos anos iniciais e 5,0 nos anos finais do Ensino Fundamental. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a rede atende atualmente cerca de 586 mil estudantes distribuídos em 1.558 escolas.

O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) comemorou o resultado da avaliação. "A educação é um dos investimentos mais importantes que uma cidade pode fazer. O resultado do Rio mostra que, com planejamento, metas claras, valorização dos profissionais e foco na aprendizagem, é possível transformar a vida das crianças", afirmou.

O secretário municipal de Educação, Hugo Nepomuceno, destacou o trabalho realizado pela rede ao longo dos últimos anos.

“Esse resultado é fruto de uma gestão baseada em planejamento, acompanhamento permanente e compromisso com a aprendizagem dos alunos. É uma conquista construída diariamente por nossos professores, diretores, equipes pedagógicas e todos os profissionais que fazem a educação acontecer nas escolas”, declarou.

Estado fica abaixo da média nacional no ensino médio

Já o estado do Rio de Janeiro registrou nota 4,2 no Ideb, abaixo da média nacional de 4,5. O desempenho colocou o estado na décima posição do ranking nacional, empatado com Acre, Rio Grande do Norte e Rondônia.

A rede estadual de ensino médio, considerando as modalidades tradicional e profissionalizante, apresentou o segundo pior resultado do país, à frente apenas do Distrito Federal. Os dados municipais divulgados pelo MEC contemplam exclusivamente as redes públicas de ensino.

Interior apresenta resultados acima da média

Entre os destaques do estado aparece o município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O Ideb geral da cidade passou de 6,7 em 2023 para 7,4 em 2025, superando a média nacional.

Outro município citado nos levantamentos educacionais foi Maricá, que obteve o melhor resultado da Região Metropolitana nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Consultoria aponta gestão e uso de dados como fatores de avanço

O desempenho da capital também foi comentado por Vinicius Brum, vice-presidente da unidade de Educação e Setor Público da consultoria Falconi, que atuou em projetos de gestão educacional no município.

“Gestores precisam manter uma busca contínua por formas de aprimorar processos e indicadores, com apoio da inteligência de dados, para melhorar a qualidade do ensino e do aprendizado de crianças e jovens”, afirmou Brum.
O Ideb é calculado a partir do desempenho dos estudantes em avaliações nacionais e dos indicadores de fluxo escolar, como aprovação e permanência dos alunos. O índice é divulgado a cada dois anos pelo Ministério da Educação e serve como uma das principais referências para medir a qualidade da educação básica no país.
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