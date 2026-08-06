Ideb é o principal indicador que mede a qualidade do ensino brasileiroRafa Neddermeyer / Agência Brasil
Nos anos finais do Ensino Fundamental, a rede municipal registrou nota 5,2, também acima da média brasileira, que ficou em 5,0. Os dados mostram uma trajetória de crescimento da capital nos últimos ciclos de avaliação. Em 2021, o Ideb dos anos iniciais da rede municipal era de 5,4. Em 2023, passou para 6,0, chegando agora a 6,2. Já nos anos finais, o índice evoluiu de 5,0 para 5,2 no mesmo período.
O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) comemorou o resultado da avaliação. "A educação é um dos investimentos mais importantes que uma cidade pode fazer. O resultado do Rio mostra que, com planejamento, metas claras, valorização dos profissionais e foco na aprendizagem, é possível transformar a vida das crianças", afirmou.
O secretário municipal de Educação, Hugo Nepomuceno, destacou o trabalho realizado pela rede ao longo dos últimos anos.
“Esse resultado é fruto de uma gestão baseada em planejamento, acompanhamento permanente e compromisso com a aprendizagem dos alunos. É uma conquista construída diariamente por nossos professores, diretores, equipes pedagógicas e todos os profissionais que fazem a educação acontecer nas escolas”, declarou.
Estado fica abaixo da média nacional no ensino médio
Já o estado do Rio de Janeiro registrou nota 4,2 no Ideb, abaixo da média nacional de 4,5. O desempenho colocou o estado na décima posição do ranking nacional, empatado com Acre, Rio Grande do Norte e Rondônia.
A rede estadual de ensino médio, considerando as modalidades tradicional e profissionalizante, apresentou o segundo pior resultado do país, à frente apenas do Distrito Federal. Os dados municipais divulgados pelo MEC contemplam exclusivamente as redes públicas de ensino.
Interior apresenta resultados acima da média
Entre os destaques do estado aparece o município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O Ideb geral da cidade passou de 6,7 em 2023 para 7,4 em 2025, superando a média nacional.
Outro município citado nos levantamentos educacionais foi Maricá, que obteve o melhor resultado da Região Metropolitana nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Consultoria aponta gestão e uso de dados como fatores de avanço
O desempenho da capital também foi comentado por Vinicius Brum, vice-presidente da unidade de Educação e Setor Público da consultoria Falconi, que atuou em projetos de gestão educacional no município.
“Gestores precisam manter uma busca contínua por formas de aprimorar processos e indicadores, com apoio da inteligência de dados, para melhorar a qualidade do ensino e do aprendizado de crianças e jovens”, afirmou Brum.
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