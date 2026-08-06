Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, doença letal que pode afetar humanos - Divulgação

Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, doença letal que pode afetar humanosDivulgação

Publicado 06/08/2026 17:01

Rio - Tutores de cães e gatos da cidade do Rio devem ficar atentos ao início da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica , que começará neste sábado (8). Na primeira etapa, serão atendidos os bairros do Centro, Zona Sul, Ilha do Governador e Grande Tijuca. No total, 125 postos de vacinação serão disponibilizados nestas regiões, das 9h às 17 h. A vacinação é totalmente gratuita e protege o animal contra a raiva.

Nesta etapa, a campanha acontecerá nos bairros Saúde, Gamboa, Caju, Santo Cristo, Centro, Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Santa Teresa e Rio Comprido, na Região Central; Botafogo, Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória, Humaitá, Laranjeiras, Urca, Copacabana, Leme, Gávea, Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, São Conrado, Rocinha e Vidigal, na Zona Sul; Mangueira, Benfica, São Cristóvão, Barreira do Vasco, Tijuca, Praça da Bandeira, Alto da Boa Vista, Vila Isabel, Andaraí, Grajaú, Maracanã e Ilha do Governador – Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi –, na Zona Norte.

Os endereços dos postos de vacinação podem ser encontrados no site da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA).

Embora o último registro de um cão com raiva no município do Rio tenha sido em 1995, há poucos anos, em 2021, um cachorro foi diagnosticado com a doença em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

“Para que a doença continue controlada é indispensável que os tutores levem seus pets para vacinar. Vacinar é um ato de amor. Apesar de a raiva estar erradicada entre cães e gatos, morcegos contaminados podem ter contato com o pet e contaminá-lo. Portanto , não podemos facilitar. A vacina é gratuita e não há contraindicações”, afirma a secretária de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho Ramos.

No ano passado, quase 380 mil animais foram vacinados. Para 2026, a meta da SMPDA é aumentar em 20% o número de cães e gatos imunizados. Ao todo, serão cinco etapas. Os próximos bairros e datas serão divulgados em breve.

Orientações

Não serão vacinados animais com menos de três meses de idade, gestantes ou doentes. Não há idade máxima. Cães e gatos de todos os pesos poderão receber o imunizante.

Os cães deverão ser levados em coleira e guia curta e os gatos em caixas de transporte. Sempre que possível, também com coleira e guia. Em animais agressivos será obrigatório o uso de focinheira.

É importante manter uma distância segura na fila, para que os animais não briguem. Os responsáveis pelos animais devem ter mais de 18 anos. A vacinação será realizada exclusivamente nos postos oficiais da campanha, não haverá entrega de doses para aplicação por terceiros. Tutores com 10 ou mais animais poderão solicitar vacinação domiciliar fora do período da campanha por meio da Central 1746.

É recomendado que, sempre que possível, seja levado no máximo dois animais por pessoa. Em dias de calor, é importante manter o pet hidratado durante a espera. Animais doentes ou em tratamento devem ser avaliados previamente por um médico-veterinário.