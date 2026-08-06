Ação de fiscalização encontrou alimentos mofados e ambiente insalubre - Fábio Costa/SEOP

Ação de fiscalização encontrou alimentos mofados e ambiente insalubre Fábio Costa/SEOP

Publicado 06/08/2026 13:36

Rio - Depósitos ilegais na Cruzada São Sebastião, no Leblon, Zona Sul, foram interditados na manhã desta quinta-feira (6). No local, agentes do Programa Tolerância Zero recolheram quase 2.500 bebidas sem comprovação de origem e alimentos como milho, carnes, frutas e condimentos em condições sanitárias precárias, com mofo e presença de insetos.

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A ação da Prefeitura do Rio, integrada ao Governo do Estado, também apreendeu oito toneladas de materiais, sete de equipamentos e uma de gelo não filtrado, com potencial para gerar uma receita mensal de cerca de R$ 316 mil ao crime organizado.

Na mesma região, os agentes também fecharam frigoríficos utilizados ilegalmente por grupos criminosos e dois homens acabaram presos após a concessionária Light identificar furto de energia.



O combate aos espaços de armazenamento utilizados ilegalmente faz parte do Programa Tolerância Zero, que tem por objetivo promover a desarticulação da cadeia logística responsável por abastecer e financiar o comércio ilegal na orla da Zona Sul. Desde o seu início, incluindo a ação desta quinta, já foram interditados seis depósitos, em Copacabana, no Leme e Leblon, apreendidos 22 toneladas de equipamentos, com capacidade para gerar renda mensal de cerca de R$ 975 mil para o crime.



"O Programa Tolerância Zero é uma ação permanente. Hoje, com o auxílio das forças de segurança do Governo do Estado, conseguimos desarticular depósitos sem quaisquer condições sanitárias aceitáveis, além de frigoríficos utilizados pelo crime organizado com alimentos e bebidas sem nota fiscal e comprovantes de origem", explicou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.



Os agentes chegaram ao local por volta das 8h30. Também participaram da ação equipes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio), Comlurb, Guarda Municipal, CET-Rio, Defesa Civil e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, além da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Polícia Militar e das concessionárias Águas do Rio e Light.

As mercadorias e estruturas apreendidas foram encaminhadas diretamente ao Depósito Público Municipal de Bonsucesso, na Zona Norte. Qualquer objeto ou mercadoria pode ser recuperada pelos seus proprietários mediante apresentação da nota fiscal e o cumprimento administrativo legal.



A Secretaria Municipal de Urbanismo (SMDU), em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), está averiguando os espaços fiscalizados, com o intuito de dar uma nova finalidade pública a esses locais. As ações aconteceram através de relatórios de inteligência produzidos pela Seop, com informações compartilhadas com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e o Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado (GSI).





