Ação de fiscalização encontrou alimentos mofados e ambiente insalubre Fábio Costa/SEOP
O combate aos espaços de armazenamento utilizados ilegalmente faz parte do Programa Tolerância Zero, que tem por objetivo promover a desarticulação da cadeia logística responsável por abastecer e financiar o comércio ilegal na orla da Zona Sul. Desde o seu início, incluindo a ação desta quinta, já foram interditados seis depósitos, em Copacabana, no Leme e Leblon, apreendidos 22 toneladas de equipamentos, com capacidade para gerar renda mensal de cerca de R$ 975 mil para o crime.
"O Programa Tolerância Zero é uma ação permanente. Hoje, com o auxílio das forças de segurança do Governo do Estado, conseguimos desarticular depósitos sem quaisquer condições sanitárias aceitáveis, além de frigoríficos utilizados pelo crime organizado com alimentos e bebidas sem nota fiscal e comprovantes de origem", explicou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.
Os agentes chegaram ao local por volta das 8h30. Também participaram da ação equipes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio), Comlurb, Guarda Municipal, CET-Rio, Defesa Civil e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, além da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Polícia Militar e das concessionárias Águas do Rio e Light.
A Secretaria Municipal de Urbanismo (SMDU), em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), está averiguando os espaços fiscalizados, com o intuito de dar uma nova finalidade pública a esses locais. As ações aconteceram através de relatórios de inteligência produzidos pela Seop, com informações compartilhadas com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e o Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado (GSI).
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