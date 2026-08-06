Adolescentes tentaram fugir por área de mata próxima à praiaDivulgação
Vídeo flagra adolescentes em tentativa de fuga após furto de celular no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Dupla foi apreendida por agentes do Segurança Presente.— Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2026
Crédito: Divulgação pic.twitter.com/QpYTK9TpvG
Em seguida, a equipe recebeu as imagens do drone, que contribuíram para a identificação do percurso utilizado na fuga. Com base nas informações obtidas, os agentes refizeram o trajeto indicado pelo vídeo e conseguiram localizar o celular, avaliado em aproximadamente R$ 5 mil.
A vítima também foi localizada, compareceu à 42ª DP (Recreio) e reconheceu os adolescentes, que permanecem detidos. Em seguida, a proprietária recebeu o aparelho recuperado.
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