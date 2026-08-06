Adolescentes tentaram fugir por área de mata próxima à praia - Divulgação

Adolescentes tentaram fugir por área de mata próxima à praiaDivulgação

Publicado 06/08/2026 10:53

Rio - Agentes do Segurança Presente apreenderam dois adolescentes, de 14 e 17 anos, por furto de um celular , na tarde desta quarta-feira (5), na Praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio. Em meio a ocorrência, um videomaker que fazia a cobertura de um casamento realizado no local percebeu a tentativa de fuga dos suspeitos e passou a acompanhá-los com um drone, registrando imagens aéreas do trajeto percorrido.

Veja vídeo:

Vídeo flagra adolescentes em tentativa de fuga após furto de celular no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Dupla foi apreendida por agentes do Segurança Presente.



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/QpYTK9TpvG — Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2026

Segundo a corporação, policiais da Base Recreio realizava patrulhamento na região quando foram acionados para a Avenida Lúcio Costa e viram os dois suspeitos correndo pela faixa de areia em direção à Barra da Tijuca. Após a abordagem, testemunhas relataram que eles haviam acabado de roubar um celular e fugido pela área de mata próxima à praia.



Em seguida, a equipe recebeu as imagens do drone, que contribuíram para a identificação do percurso utilizado na fuga. Com base nas informações obtidas, os agentes refizeram o trajeto indicado pelo vídeo e conseguiram localizar o celular, avaliado em aproximadamente R$ 5 mil.