Adolescentes tentaram fugir por área de mata próxima à praiaDivulgação

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Ana Fernanda Freire
Rio - Agentes do Segurança Presente apreenderam dois adolescentes, de 14 e 17 anos, por furto de um celular, na tarde desta quarta-feira (5), na Praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio. Em meio a ocorrência, um videomaker que fazia a cobertura de um casamento realizado no local percebeu a tentativa de fuga dos suspeitos e passou a acompanhá-los com um drone, registrando imagens aéreas do trajeto percorrido. 
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Veja vídeo:
Segundo a corporação, policiais da Base Recreio realizava patrulhamento na região quando foram acionados para a Avenida Lúcio Costa e viram os dois suspeitos correndo pela faixa de areia em direção à Barra da Tijuca. Após a abordagem, testemunhas relataram que eles haviam acabado de roubar um celular e fugido pela área de mata próxima à praia.

Em seguida, a equipe recebeu as imagens do drone, que contribuíram para a identificação do percurso utilizado na fuga. Com base nas informações obtidas, os agentes refizeram o trajeto indicado pelo vídeo e conseguiram localizar o celular, avaliado em aproximadamente R$ 5 mil.
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Celular furtado foi recuperado e entregue à vítima - Divulgação
Suspeitos foram encaminhados para 42ªDP (Recreio) - Divulgação


A vítima também foi localizada, compareceu à 42ª DP (Recreio) e reconheceu os adolescentes, que permanecem detidos. Em seguida, a proprietária recebeu o aparelho recuperado.