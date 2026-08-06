José Eudes Ferreira de Araújo lamentou as perdas devido ao incêndioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Mais artigos de Fred Vidal
Fred Vidal
Rio - Uma banca de jornal foi incendiada e completamente destruída na esquina da Estrada do Tindiba com a Rua André Rocha, na Taquara, na Zona Oeste do Rio. Na noite de domingo (2), câmeras de segurança flagraram um homem ateando fogo em folhas secas que estavam espalhadas ao lado do estabelecimento. As chamas, então, consumiram a banca e todos os produtos que estavam em seu interior, como livros, revistas, brinquedos, discos de vinil, CDs e DVDs.
LEIA MAIS! Incêndio atinge área de vegetação na estrada Grajaú-Jacarepaguá
Vídeo
O proprietário, José Eudes Ferreira de Araújo, conhecido como Seu José, atua como comerciante na região há mais de 20 anos e é querido pelos moradores das proximidades. Sensibilizados, os clientes iniciaram uma campanha para arrecadar livros e doações para ajudar financeiramente o dono da banca.
"Minha fonte de renda é essa banca. Então, estou vendendo café da manhã com um bolinho para tentar sobreviver. O pessoal está fazendo uma vaquinha, tem muita gente ajudando, também arrecadei bastante livro. Aqui tinha muitos livros. Pessoal está ajudando com bastante coisa, tenho promessa de que vão me ajudar a pegar uma banca nova. Vamos correndo atrás! Se Deus quiser, vamos conseguir", destacou José.
Seu José aguarda a substituição da estrutura para comercializar novos produtos. Após o incêndio, o relógio de energia do espaço foi furtado. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara).
 
fotogaleria
José Eudes Ferreira de Araújo lamentou as perdas devido ao incêndio
Fogo se espalhou pelas olhas secas e destruiu a banca de jornal
Produtos da banca também foram destruídos pelo incêndio
José Eudes Ferreira de Araújo lamentou as perdas devido ao incêndio
Banca de jornal ficou completamente destruída pelo fogo
José Eudes Ferreira de Araújo, o Seu José, é um comerciante querido na região
Banca de jornal ficou completamente destruída pelo fogo
José Eudes Ferreira de Araújo, o Seu José, é um comerciante querido na região