José Eudes Ferreira de Araújo lamentou as perdas devido ao incêndio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

José Eudes Ferreira de Araújo lamentou as perdas devido ao incêndioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/08/2026 09:09

Rio - Uma banca de jornal foi incendiada e completamente destruída na esquina da Estrada do Tindiba com a Rua André Rocha, na Taquara, na Zona Oeste do Rio. Na noite de domingo (2), câmeras de segurança flagraram um homem ateando fogo em folhas secas que estavam espalhadas ao lado do estabelecimento. As chamas, então, consumiram a banca e todos os produtos que estavam em seu interior, como livros, revistas, brinquedos, discos de vinil, CDs e DVDs.

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Fogo atinge e destrói banca de jornal na Taquara



Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/o27I94PjKY — Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2026

O proprietário, José Eudes Ferreira de Araújo, conhecido como Seu José, atua como comerciante na região há mais de 20 anos e é querido pelos moradores das proximidades. Sensibilizados, os clientes iniciaram uma campanha para arrecadar livros e doações para ajudar financeiramente o dono da banca.

"Minha fonte de renda é essa banca. Então, estou vendendo café da manhã com um bolinho para tentar sobreviver. O pessoal está fazendo uma vaquinha, tem muita gente ajudando, também arrecadei bastante livro. Aqui tinha muitos livros. Pessoal está ajudando com bastante coisa, tenho promessa de que vão me ajudar a pegar uma banca nova. Vamos correndo atrás! Se Deus quiser, vamos conseguir", destacou José.

Seu José aguarda a substituição da estrutura para comercializar novos produtos. Após o incêndio, o relógio de energia do espaço foi furtado. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara).