Polícia Militar realiza operação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Alexia Gomes
Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira (6), uma operação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio, com o objetivo de reprimir roubos de carga e de veículos, além de remover barricadas instaladas por criminosos na região. Até o momento, dois suspeitos não identificados foram feridos, e dois fuzis apreendidos.
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Ação tem como objetivo combater roubos de carga e de veículos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Suspeitos não identificados foram feridos durante a operação - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Dois fuzis foram apreendidos pelos policiais do 41º BPM (Irajá) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Duas unidades de Atenção Primária da rede municipal suspenderam o funcionamento - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Dois fuzis foram apreendidos pelos policiais do 41º BPM (Irajá) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Nenhuma escola da rede estadual precisou ser fechada - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Polícia Militar realiza operação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
A ação é conduzida por policiais do 41º BPM (Irajá). De acordo com a corporação, a operação teve início após denúncias de pessoas que passavam pelo local de que diversos indivíduos armados estariam seguindo em direção à Avenida Pastor Martin Luther King Jr., Zona Norte.


Ao chegar à região indicada, a equipe foi recebida com disparos, dando início a uma troca de tiros. Dois suspeitos acabaram atingidos e, posteriormente, encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que as unidades estão funcionando normalmente. Já a Secretaria Municipal de Saúde disse que duas unidades de Atenção Primária da região suspenderam o funcionamento e avaliam a possibilidade de reabertura nas próximas horas.

"Outras quatro unidades mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas", afirmou a pasta, em nota oficial.

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro respondeu que, até o momento, nenhuma escola da rede estadual precisou ser fechada na região. Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) comunicou que, no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, 11 unidades escolares tiveram as atividades impactadas pelas operações policiais.