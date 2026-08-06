Polícia Militar realiza operação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Polícia Militar realiza operação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/08/2026 09:45

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira (6), uma operação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio , com o objetivo de reprimir roubos de carga e de veículos, além de remover barricadas instaladas por criminosos na região. Até o momento, dois suspeitos não identificados foram feridos, e dois fuzis apreendidos.

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A ação é conduzida por policiais do 41º BPM (Irajá). De acordo com a corporação, a operação teve início após denúncias de pessoas que passavam pelo local de que diversos indivíduos armados estariam seguindo em direção à Avenida Pastor Martin Luther King Jr., Zona Norte.