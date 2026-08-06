Polícia Militar realiza operação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Operação no Complexo da Pedreira deixa suspeitos feridos— Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2026
Reginaldo Pimenta / Agência O Dia pic.twitter.com/t5dxuKLrDs
Ao chegar à região indicada, a equipe foi recebida com disparos, dando início a uma troca de tiros. Dois suspeitos acabaram atingidos e, posteriormente, encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.
A Secretaria de Estado de Saúde informou que as unidades estão funcionando normalmente. Já a Secretaria Municipal de Saúde disse que duas unidades de Atenção Primária da região suspenderam o funcionamento e avaliam a possibilidade de reabertura nas próximas horas.
"Outras quatro unidades mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas", afirmou a pasta, em nota oficial.
A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro respondeu que, até o momento, nenhuma escola da rede estadual precisou ser fechada na região. Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) comunicou que, no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, 11 unidades escolares tiveram as atividades impactadas pelas operações policiais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.