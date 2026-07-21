Agentes do 41º BPM (Irajá) durante ação na madrugada de ontem - Divulgação / PMERJ

Agentes do 41º BPM (Irajá) durante ação na madrugada de ontemDivulgação / PMERJ

Publicado 21/07/2026 08:18

Rio - A Polícia Militar faz uma operação no Complexo da Pedreira, Zona Norte do Rio , na manhã desta terça-feira (21). Até o momento, um homem foi preso na localidade conhecida como Bin Laden.

De acordo com a corporação, a ação é realizada por agentes do 41º BPM (Irajá). A operação tem como objetivo reprimir roubos de cargas e de veículos, além de remover barricadas instaladas por criminosos na região.

Os policiais também apreenderam uma pistola, dois rádios transmissores e drogas. A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP (Pavuna).

A Secretaria Municipal de Saúde informou que uma unidade de Atenção Primária que atende a região suspendeu o início do funcionamento e avalia a possibilidade de abertura nas próximas horas. Outras três unidades estão abertas, mas as atividades externas realizadas na comunidade, como as visitas domiciliares, estão suspensas.