Grupo atuava em imóveis de alto padrão de forma extremamente violenta - Divulgação / PCERJ

Grupo atuava em imóveis de alto padrão de forma extremamente violentaDivulgação / PCERJ

Publicado 06/08/2026 10:45

Rio - A Polícia Civil realizou uma operação contra suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de casas de alto padrão. A ação desta quinta-feira (6) é para cumprir mandados de prisão nos bairros do Andaraí e Água Santa, além da comunidade do Morro do 18, todos na Zona Norte do Rio. O grupo criminoso é descrito pela corporação como “extremamente violento”. Até o momento, cinco pessoas foram presas ao longo das investigações.

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As investigações tiveram início na madrugada da última segunda-feira (3), quando uma residência em São Conrado, na Zona Sul do Rio, foi alvo dos criminosos. Segundo a corporação, o grupo agiu com extrema violência, mantendo as vítimas sob ameaça por cerca de três horas, enquanto as obrigavam a realizar aproximadamente R$ 30 mil em transferências bancárias, além de subtraírem joias, dinheiro e outros bens do imóvel.



Após o roubo, foi realizada uma perícia no local. As investigações identificaram ao menos oito integrantes da quadrilha. De acordo com a corporação, cada um deles tinha uma função dentro do grupo criminoso, como batedores, motoristas, “puladores” e “homens do Pix”.



Ao longo das investigações, houve quatro presos. Durante a ação desta quinta-feira, os agentes prenderam Diogo Vinicius Almeida. Outro alvo, Vitor Santana dos Reis, foi morto em confronto.

Diogo era invasor dos imóveis e Vitor o braço financeiro do esquema. Além deles, também são alvos da operação desta quinta: Robson Matheus da Silva, motorista da quadrilha, e Victor Hugo Brito Barbosa, batedor de moto.



Logo após o roubo, Ariadny Martins Soares foi a primeira a ser detida, com apoio de agentes da 76ª DP (Niterói). Segundo a polícia, ela seria a principal recebedora dos valores transferidos e responsável por repassá-los aos roubadores.



Na terça-feira (4), os agentes prenderam Luiz Paulo Soares Flores, apontado como “homem do Pix”. Ele seria o responsável por entrar nas casas e obrigar as vítimas a realizar as transferências bancárias enquanto o restante do grupo revista os imóveis atrás de joias, dinheiro e outros objetos de valor.



Em depoimento, ele assumiu os crimes e contou que o grupo é chefiado por Márcio de Oliveira Lourenço, vulgo “Bebel”, que está preso no complexo penitenciário de Bangu. Segundo as investigações, ele comanda os roubos de dentro da cadeia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão e de busca em sua cela, além da solicitação de transferência para o Regime Disciplinar Diferenciado.



Durante as diligências, os agentes verificaram que o automóvel usado pelos criminosos no roubo havia iniciado um deslocamento, cruzando a Rodovia Niterói - Manilha, na Região Metropolitana, sentido Campos dos Goytacazes. Após contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro foi parado e Jhosef Natan Barbosa Alves preso.



Em depoimento, ele confirmou ter adquirido o veículo da própria associação criminosa com o intuito de revendê-lo para um ferro velho em Macaé, no Norte Fluminense, para que se desfizesse do automóvel.



De acordo com a Polícia Civil, o grupo atuava em diferentes regiões do estado do Rio. A ação desta quinta conta com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do 1º Departamento de Polícia de Área (1º DPA), da 18ª DP (Praça da Bandeira), da 76ª DP (Niterói), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal (PF), da Civitas, da Prefeitura do Rio, e do setor de inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP).

O DIA não localizou a defesa dos alvos da operação até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.