Altair Nunes Correia foi baleado no bairro Suruí, na cidade de MagéReprodução de vídeo / X
Homem sofre tentativa de homicídio em Magé— Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2026
Crédito: Reprodução de vídeo / X pic.twitter.com/PZ8QWz0XR8
Agora você pode ler esta notícia off-line
Altair Nunes Correia foi baleado no bairro Suruí, na cidade de MagéReprodução de vídeo / X
Homem sofre tentativa de homicídio em Magé— Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2026
Crédito: Reprodução de vídeo / X pic.twitter.com/PZ8QWz0XR8
Justiça condena homem a 87 anos por tentar matar 13 policiais civis
João Átila da Silva Botelho também responde por associação para o tráfico e pelo sequestro de dois moradores durante uma fuga
Prefeitura e governo do Estado suspendem aulas devido à previsão de vendaval
Decisão foi anunciada após confirmação das previsões meteorológicas para a passagem de uma nova ventania
Suspeito de integrar tráfico do Quitungo é preso em Ramos
Homem era procurado pela Justiça por processos relacionados a roubo de carga e tentativa de homicídio, segundo investigadores
Alerta no Rio: ventos podem chegar a 110 km/h nesta sexta-feira
Avanço de frente fria e formação de ciclone extratropical no oceano colocam o litoral fluminense em risco de ventania forte e transtornos
Dupla é detida por comércio ilegal de animais silvestres em Bangu
Homens estavam em uma feira na Zona Oeste, na manhã desta quinta-feira (6), com quatro maritacas; cada animal era anunciado por R$ 150
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.