Altair Nunes Correia foi baleado no bairro Suruí, na cidade de Magé - Reprodução de vídeo / X

Altair Nunes Correia foi baleado no bairro Suruí, na cidade de MagéReprodução de vídeo / X

Publicado 06/08/2026 11:57

Rio - Um homem, de 55 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na Rua Joaquim de Paula, no bairro Suruí, em Magé, Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira (5). Ele foi alvo de múltiplos disparos em frente a uma residência. O Corpo de Bombeiros o encaminhou para Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde ele passou por cirurgia e está em recuperação.

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Homem sofre tentativa de homicídio em Magé



Crédito: Reprodução de vídeo / X pic.twitter.com/PZ8QWz0XR8 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2026

Imagem de uma câmera de segurança flagrou a tentativa de homicídio. Às 18h53, Altair Nunes Correia saiu da residência e, quando estava na calçada - indo em direção ao carro -, foi baleado por um dos ocupantes do veículo que já estava em frente ao local. Ele tentou se proteger dentro da casa, mas continuou sendo baleado. O criminoso efetuou cinco tiros e ação durou ao todo cerca de 10 segundos. Uma pessoa que passava pelo local correu após o início dos disparos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 34º BPM (Magé) receberam acionamento para a ocorrência. No local, a equipe encontrou Altair com ferimentos provocados pela arma de fogo. Os bombeiros, então, o levaram para hospital, localizado em outro município, mas na mesma região.

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, Altair deu entrada na unidade às 19h39. A equipe médica avaliou o paciente e realizou exames de imagens. Em seguida, o encaminhou para o centro cirúrgico no qual realizou o procedimento, que ocorreu sem intercorrências.

No momento, ele segue entubado e em recuperação pós operatória. Seu quadro de saúde é considerado regular. O termo significa que a condição clínica do paciente não é boa e nem grave, apresentando estabilidade intermediária e exigindo atenção médica e cuidados contínuos.

A Polícia Civil informou que a 65ª DP (Magé) investiga o caso. Agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.