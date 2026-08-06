Roberto Gomides assume a pasta - Divulgação

Roberto Gomides assume a pastaDivulgação

Publicado 06/08/2026 11:51

Rio - O Governo do Rio incorporou a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) à pasta de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS). Com a reestruturação , publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (6), o órgão passa a se chamar Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDEICSCTI).

O decreto também nomeia o servidor de carreira Roberto Gomides para o cargo de secretário de Estado. Nos últimos dias, Gomides já vinha respondendo pelo expediente da pasta, por designação do então secretário interino, Guilherme Mercês.



A reorganização administrativa tem como objetivo integrar as áreas de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação, para fortalecer a execução de políticas públicas e ações estratégicas voltadas ao crescimento sustentável do Estado, sem gerar aumento de despesas aos cofres públicos.



Quem é o novo secretário?



Roberto Gomides de Barros Filho é analista de finanças públicas da Secretaria de Estado de Fazenda. É graduado em Administração e possui especialização e mestrado em Economia pela George Washington University e pela FGV EPGE, respectivamente.



Ao longo da carreira, exerceu os cargos de subsecretário do Tesouro Estadual, diretor do Tesouro do Estado do Paraná, subsecretário de Política Fiscal de Niterói e superintendente de Captação de Recursos da Secretaria de Estado de Fazenda. Também integrou a equipe financeira do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.



No fim do mês passado, a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar também foi incorporada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Desde o início desse processo, Roberto Gomides vem conduzindo uma ampla reestruturação da pasta, com o objetivo de promover maior integração entre os setores, ampliar a eficiência operacional, reduzir custos e fortalecer as áreas técnicas, aumentando a capacidade do Estado de formular e executar políticas públicas.

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