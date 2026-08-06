Roberto Gomides assume a pastaDivulgação

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Ana Fernanda Freire
Rio - O Governo do Rio incorporou a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) à pasta de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS). Com a reestruturação, publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (6), o órgão passa a se chamar Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDEICSCTI). 
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O decreto também nomeia o servidor de carreira Roberto Gomides para o cargo de secretário de Estado. Nos últimos dias, Gomides já vinha respondendo pelo expediente da pasta, por designação do então secretário interino, Guilherme Mercês.

A reorganização administrativa tem como objetivo integrar as áreas de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação, para fortalecer a execução de políticas públicas e ações estratégicas voltadas ao crescimento sustentável do Estado, sem gerar aumento de despesas aos cofres públicos.

Quem é o novo secretário?

Roberto Gomides de Barros Filho é analista de finanças públicas da Secretaria de Estado de Fazenda. É graduado em Administração e possui especialização e mestrado em Economia pela George Washington University e pela FGV EPGE, respectivamente.

Ao longo da carreira, exerceu os cargos de subsecretário do Tesouro Estadual, diretor do Tesouro do Estado do Paraná, subsecretário de Política Fiscal de Niterói e superintendente de Captação de Recursos da Secretaria de Estado de Fazenda. Também integrou a equipe financeira do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

No fim do mês passado, a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar também foi incorporada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Desde o início desse processo, Roberto Gomides vem conduzindo uma ampla reestruturação da pasta, com o objetivo de promover maior integração entre os setores, ampliar a eficiência operacional, reduzir custos e fortalecer as áreas técnicas, aumentando a capacidade do Estado de formular e executar políticas públicas.
Outras mudanças
No final de julho,  a defensora pública Patrícia Cardoso foi nomeada nova secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio. A nomeação, feita pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto. Ela assumiu o cargo do advogado Anderson Coelho, que estava a frente da pasta desde 2023.
No mesmo mês, o Governo do Rio unificou as secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar (Sedipaf). Com a mudança, a Sedipaf passa a concentrar as atribuições das duas pastas. A nova secretaria passou a ser comandada pelo médico veterinário Ricardo Augusto Rosa Mansur.
Em maio, o governador nomeou a nova secretária de Estado de Polícia Penal, a inspetora Alessandra Rosa Odawara.